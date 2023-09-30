ГПК: почти 120 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля 2022 года

В Республику Беларусь с февраля 2022 года прибыли 119 791 гражданин Украины, информирует Госпогранкомитет РБ в Telegram-канале ведомства.

С января 2023 года на территорию Беларуси въехали 45 087 украинских граждан. Из них, проделав путь через Польшу, въехали на территорию страны 32 924, через Литву – 9 985. Меньше заезжали в текущем году через Латвию – 2 175.

В период с 24 февраля 2022 года, по данным ведомства, в республику прибыли почти 120 тысяч граждан Украины. Так, въехали на территорию Беларуси через украинско-белорусскую границу 15 893 гражданин Украины, транзитом через Польшу – 79 429, проделав путь через Литву – 20 135, через Латвию – 4 334 украинских гражданина.