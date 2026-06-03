«Праздник дружбы» в Бресте собрал семьи, которые нуждаются в социальной поддержке

У стен Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря развернулся масштабный инклюзивный праздник, который объединил детей, нуждающихся в особой социальной поддержке. Улыбки и хорошее настроение дарили волонтеры, представители общественных объединений, Брестской епархии Белорусской православной церкви, социальных центров. А клоуны провели сеанс смехотерапии, позволив ребятам хотя на время забыть о недугах.

Татьяна Соколова, доцент кафедры факультета педагогики и психологии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина: Мы тоже счастливы здесь быть, потому что считаем, что хорошее настроение, которое приносят клоунотерапевты, нужно не только маленьким пациентам, которые находятся на стационарном лечении, но и всем людям, особенно людям с особенностями психофизического развития.

Галина Кожемякина, жительница Бреста:

Приятно думать о том, что нас не забывают, а нас помнят. Ребятам нашим это очень нравится, ребята любят. Сын мой лично, он посещает центр Московского района. Он очень любит выступать, он очень любит танцевать, петь. Мне приятно, что нас приглашают на такие мероприятия.

Прямо на площадке праздника – и диалог без барьеров с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Родители смогли задать волнующие вопросы по разным темам: от социальной поддержки до духовно-нравственного воспитания.