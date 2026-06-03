В Горанях проходит VI турнир по тактической стрельбе среди бойцов ОМОНа

«Ни шагу назад» – в Горанях стартовал VI международный турнир по тактической стрельбе среди бойцов ОМОНа. В Центре подготовки кадров МВД собрались представители спецподразделений из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За звание лучших борются сильнейшие команды из Беларуси, России, Азербайджана, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей на полигоне присутствуют и гости из Объединенных Арабских Эмиратов. Организаторы подчеркивают: турнир – это не просто проверка на скорость и меткость, а реальный обмен опытом и укрепление фундамента для борьбы с общими вызовами и угрозами.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сюда приезжают лучшие подразделения боевого назначения. Здесь все присутствуют практики – это те люди, которые ежедневно обеспечивают безопасность наших граждан. И, конечно, они принимают участие в боевых операциях. Мы каждый раз стараемся организовать данное мероприятие таким образом, чтобы все соревновательные процессы, все те задачи, которые будут в ходе соревнований выполнять бойцы, они максимально приближены к боевым.

Символично, что вместе с опытными бойцами на полигоне находятся и те, кто только мечтает о службе – воспитанники военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники Победы!». Впереди у участников насыщенная соревновательная программа, где каждый этап приближен к реальным боевым условиям.