В Минске подвели итоги республиканского конкурса «Соблюдаем законы дорог!»

Светофор из соломы, города из пластилина и патрульные машины из папье-маше. В Минске развернулась масштабная выставка детского творчества. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи подвели итоги республиканского конкурса «Соблюдаем законы дорог!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал объединил более 300 школьников со всей страны. В 2026 году конкурс стал особенным – организаторы добавили номинацию к 90-летию Госавтоинспекции. Обычное награждение превратили в яркий интерактивный праздник. Дети путешествовали по импровизированному «Городу дорожных знаков» и повторяли правила безопасности.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси: Благодаря этим работам ребята пропагандируют безопасное участие в дорожном движении на каждом уголке нашей Республики Беларусь.

Марианна Петрикевич, учащаяся средней школы №217 Минска:

Среди детей очень популярны велосипеды, и надо обязательно соблюдать правила дорожного движения, чтоб не попадать в такие ситуации.

Из сотен претендентов заслуженные награды получили 40 лучших авторов. Жюри признается: выбрать победителей было крайне сложно из-за высокой конкуренции и глубокого посыла детских работ.