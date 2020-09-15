Совет Республики: попытка литовских депутатов назначить «лидера народа Беларуси» выходит за рамки здравого смысла

Новости Беларуси. Совет Республики прокомментировал резолюцию Сейма Литвы, принятую 10 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она не соответствует универсальным парламентским принципам и духу добрососедства между нашими странами – об этом говорится в опубликованном заявлении.

Совет Республики Национального собрания Беларуси:

Принятием этого документа литовские парламентарии грубо вмешиваются во внутренние дела Беларуси и проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны. Попытка литовских депутатов назначить «лидера народа Беларуси» и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику.