Совет Республики: попытка литовских депутатов назначить «лидера народа Беларуси» выходит за рамки здравого смысла
Новости Беларуси. Совет Республики прокомментировал резолюцию Сейма Литвы, принятую 10 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она не соответствует универсальным парламентским принципам и духу добрососедства между нашими странами – об этом говорится в опубликованном заявлении.
Совет Республики Национального собрания Беларуси:
Принятием этого документа литовские парламентарии грубо вмешиваются во внутренние дела Беларуси и проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны. Попытка литовских депутатов назначить «лидера народа Беларуси» и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику.
Резолюция, уверены белорусские парламентарии, призывает оказывать санкционное давление на власти нашей страны и вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику. Между тем отношения Беларуси и Литвы, а также взаимодействие наших парламентов возможно лишь на основе взаимного уважения и дипломатической автономности.