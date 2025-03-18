Эталон качества – Солигорская ЦРБ признана лучшей в Минской области по итогам 2024 года

В Минской области улучшают качество медпомощи, применяют новые технологии, проводят модернизацию учреждений здравоохранения. Так, по итогам работы за 2024-й год Солигорская больница стала лучшей в регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня это межрайонный центр по оказанию помощи в различных направлениях: от кардиологии до хирургии.

Солигорская больница обслуживает более 350 тысяч человек. Учреждение работает как межрайонный многопрофильный центр. Пара Демидович приехала сюда из Старых Дорог. Получили направление на МРТ-диагостику. В родном городе такой метод исследования на проводят.

Любовь Демидович, жительница Старых Дорог:

У мужа проблемы со спиной, коленями. Приехали провериться. Ждали месяц. Нам важно, чтобы было поближе и качественно.

Кабинет МРТ работает уже 4 года. Благодаря передовому оборудованию можно выявить на ранней стадии тяжелые заболевания и вовремя назначить лечение. В Солигорской больнице активно внедряют современные методы лечения и в хирургии. Одно из последних нововведений – проведение малоинвазивных операций. Что позволяет снизить болевой синдром после вмешательств.