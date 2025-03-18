Эталон качества – Солигорская ЦРБ признана лучшей в Минской области по итогам 2024 года
В Минской области улучшают качество медпомощи, применяют новые технологии, проводят модернизацию учреждений здравоохранения. Так, по итогам работы за 2024-й год Солигорская больница стала лучшей в регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня это межрайонный центр по оказанию помощи в различных направлениях: от кардиологии до хирургии.
Какие передовые методы лечения применяют врачи и как укрепляется материально-техническая база учреждения – узнала Анна Куртасова.
Солигорская больница обслуживает более 350 тысяч человек. Учреждение работает как межрайонный многопрофильный центр. Пара Демидович приехала сюда из Старых Дорог. Получили направление на МРТ-диагостику. В родном городе такой метод исследования на проводят.
Любовь Демидович, жительница Старых Дорог:
У мужа проблемы со спиной, коленями. Приехали провериться. Ждали месяц. Нам важно, чтобы было поближе и качественно.
Кабинет МРТ работает уже 4 года. Благодаря передовому оборудованию можно выявить на ранней стадии тяжелые заболевания и вовремя назначить лечение. В Солигорской больнице активно внедряют современные методы лечения и в хирургии. Одно из последних нововведений – проведение малоинвазивных операций. Что позволяет снизить болевой синдром после вмешательств.
Анжела Шаплыко, жительница Любани:
Приехала по направлению на плановую операцию по удалению желчного пузыря, уже на 2-3 сутки чувствуешь себя хорошо.
Денис Маркевич, заведующий хирургическим отделением Солигорской центральной районной больницы:
Наша основная гордость – возможность оказания малоинвазивной помощи пациентам с грыжами передней брюшной стенки различной локализации. Выполняем также реконструктивные операции на артериях ног при критических ишемиях конечностей.
Подробности в видео.