ГПК Беларуси о съёмках литовцев на границе: «На камеру раздали пакеты с едой, а затем увезли всех обратно»

Границу как съемочную площадку использовали силовики сопредельного государства. И без того испорченной репутации Литвы не на пользу и следующие кадры, которые обнародовал Погранкомитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на литовской границе снимают фильм о «гостеприимстве». Добросердечные литовские силовики доставили со своей территории на линию границы большую группу беженцев. По сценарию – для оказания помощи. По факту – снять постановочное видео, чтобы продемонстрировать свое радушие всему Евросоюзу. Цинизму нет предела. Людям «на камеру» раздали пакеты с едой. В процессе съемки на английском языке очень вежливо задавали провокационные вопросы: сопровождали ли вас белорусские пограничники к государственной границе? Били ли они вас, забирали ли документы?