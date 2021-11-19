ГПК Беларуси о съёмках литовцев на границе: «На камеру раздали пакеты с едой, а затем увезли всех обратно»

Границу как съемочную площадку использовали силовики сопредельного государства. И без того испорченной репутации Литвы не на пользу и следующие кадры, которые обнародовал Погранкомитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Границу как съемочную площадку использовали силовики сопредельного государства. И без того испорченной репутации Литвы не на пользу и следующие кадры, которые обнародовал Погранкомитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на литовской границе снимают фильм о «гостеприимстве». Добросердечные литовские силовики доставили со своей территории на линию границы большую группу беженцев. По сценарию – для оказания помощи. По факту – снять постановочное видео, чтобы продемонстрировать свое радушие всему Евросоюзу. Цинизму нет предела. Людям «на камеру» раздали пакеты с едой. В процессе съемки на английском языке очень вежливо задавали провокационные вопросы: сопровождали ли вас белорусские пограничники к государственной границе? Били ли они вас, забирали ли документы?
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Скрывая от международной общественности антигуманное отношение к беженцам, литовские силовики используют неприкрытый обман и методы, унижающие человеческое достоинство. Вчера они доставили со своей территории на линию границы группу беженцев для постановочной видеосъемки, почти два часа заставляли людей, ищущих защиты в странах Европы, позировать и выполнять команды. Манипулируя беспомощностью беженцев, силовики специально задавали им провокационные вопросы, дискредитирующие белорусскую сторону. Иностранцам приказали стать около литовского пограничного знака, на камеру раздали пакеты с едой, а затем демонстративно увезли всех обратно. Очевидно, что литовская сторона цинично манипулирует не только беззащитными беженцами, но и дезинформирует международные организации.
После завершения постановки о «литовском гостеприимстве» всю «гуманитарную помощь» и группу беженцев снова забрали и увезли на территорию Литвы.