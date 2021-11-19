У ребёнка случилась истерика в общественном месте? Как правильно поступить, рассказывает детский психолог

Сладости, раскраски, игрушки – полки магазинов так и манят маленьких покупателей. Большой ассортимент товаров не только радует глаз, но может стать поводом для детской истерики. Почему же возникают капризы и как с ними бороться?

Галина Швец, детский психолог:

Одна из причин – это незрелость нервной системы. Система, которая отвечает за контроль эмоций, еще незрелая, и ребенку достаточно сложно справиться со своими эмоциями. Следующая причина – это неумение принимать отказ. Дальше – это вседозволенность, когда родители не устанавливают правила и ребенок понимает, что криками, плачем он может добиться чего угодно.

Причиной истерики может быть усталость, голод или просто плохое настроение. Крик и слезы – это настоящий стресс не только для ребенка, но и для родителей. Помните: задача мамы и папы – поддержать чадо. Игнор не вариант. Если не помочь малышу, скандал может длиться часами, что в итоге приведет к плохому самочувствию капризули.

Галина Швец:

Когда ребенка захватывает эмоция, ему самому очень сложно справиться с ней, и ребенок нуждается в помощи. Эту помощь должны оказать родители. То есть в первую очередь они должны проговорить, что с ним происходит. Ты сейчас переживаешь, плачешь, ты расстроен, злишься. Мы еще таким образом формируем у ребенка эмоциональный интеллект. И ребенок начинает осознавать, что с ним происходит.

Истерика в общественном месте застает врасплох. Родителям становится стыдно за поведение малыша, поэтому кроху стараются поскорее утихомирить. Однако в качестве «успокоительного» в ход идут не разговоры, а крики, угрозы и даже рукоприкладство.

Галина Швец:

Мы предлагаем ребенку различные варианты. Хочешь, я тебя обниму? Хочешь, я тебя пожалею? Ты злишься? А давай сейчас очень сильно и громко потопаем с тобой ножками. Значительно проще ребенку принять отказ и услышать слово «нет», когда родитель спокоен и уверен. Лучший способ борьбы с истерикой – это профилактика. Перед тем, как отправиться в магазин, обсудите с детьми, что нужно купить.