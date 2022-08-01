Готовят кадры на высоком уровне. Какие профессии можно получить в БТЭУ ПК?

Ежегодно в Минский филиал Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации поступает талантливая молодежь из всех регионов страны. Недавно началась юбилейная 65-я вступительная кампания в стенах Минского филиала.

Олег Левшунов, директор Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:

За все эти 65 лет на рынке образовательных услуг мы имеем очень важные позиции, в стенах нашего учреждения получили образование министры, члены правительства, профессорско-преподавательский состав, руководители органов госуправления и многие уважаемые выпускники. Мы в этом году признаны лучшими по отрасли в подготовке кадров с вручением знака о потребительской кооперации, свидетельства, как лучшие по подготовке кадров.

Такая награда – результат работы всего коллектива филиала. Ситуация на рынке товаров и услуг постоянно меняется. Поэтому квалифицированные специалисты нужны всегда и везде. Олег Левшунов:

Мы сегодня располагаем уникальным, способным и профессиональным коллективом. Конечно, мы имеем возможность подготовить кадры на высоком уровне. Мы также располагаем очень серьезной материальной базой. Минский филиал имеет в распоряжении удобные аудитории и лаборатории для проведения теоретических и практических занятий, современный спортивный зал, комфортабельные общежития. Это помогает учащимся приобрести знания, умения и навыки по избранной специальности.

Олег Левшунов:

Наши выпускники могут себя реализовать в разных отраслях, и сегодня они работают на участках потребительской кооперации. В первую очередь мы готовим кадры для потребительской кооперации. Так и в целом в госслужбе, правоохранительных органах, судебно-исполнительной системе. Еще один филиал БТЭУ ПК – Могилевский торговый колледж – динамично развивающееся учреждение среднего специального образования, которое соответствует запросам потребителей. Филиал предоставляет своим учащимся все необходимые условия для получения качественного образования по востребованным на рынке труда профессиям.

Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза:

Белкоопсоюз является единственной структурой, которая сохранила сеть ведомственных учреждений образования без привлечения средств государственного бюджета. Ежегодно на содержание учреждений образования и подготовку кадров системой направляется около 2 миллионов рублей. Сегодня в учреждениях образования обучается около 6 000 студентов и учащихся, из них более 500 обучается по направлениям организаций потребительской кооперации. В учебном процессе Могилевского филиала активно используются современные компьютерные технологии. На сегодняшний день создан образовательный портал, имеются компьютерные классы.

Татьяна Грабовская:

Если говорить о спектре специальностей, по которым ведется подготовка, то на уровне высшего образования подготовка ведется по направлениям – экономика, управление, право; среднего специального – экономика, пищевая промышленность, оборудование, вычислительная техника, право; профессионально-технического – общественное питание. В БТЭУ ПК ведется подготовка по 13 специальностям первой ступени высшего образования, 11 – магистратуры, 27 – переподготовки руководящих работников и специалистов, 5 – специальностям аспирантуры.