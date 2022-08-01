Новости Беларуси. Пиджак или жилет, блуза или джемпер. Более 15 % белорусских школ уже определили, каким будет единый элемент формы учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Колодищанской средней школе № 2 обязательной деталью дресс-кода станет жилет с фирменным значком. По мнению педагогов и самих детей, так они будут отличаться от учеников других школ. При этом все решения, связанные со школьной формой, родители и преподаватели принимали совместно с учениками.

Андрей Боровиков, директор Колодищанской средней школы № 2:

В нашей школе советом учреждения образования совместно с попечительским советом было принято решение о введении единого элемента школьной формы. Это жилет со значком – логотипом нашего учреждения образования. Для родителей предоставляли опрос, голосование для выбора жилета. Это либо была классика, либо брендовый вариант, модельный. Большинством наших родителей был выбран брендовый вариант – это жилеты единого элемента для девочек и единого элемента для мальчиков. Цветовая гамма общая.

Единый отличительный элемент дресс-кода, который вводится в новом учебном году, по словам представителей Министерства образования, позволит удешевить стоимость подготовки к школе. Родителям не придется гадать, во что одеть ребенка каждый день. К слову, 1 сентября за парты сядут больше миллиона школьников по всей Беларуси.