В Беларуси собрано более 1,6 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Тема продовольственной безопасности в 2022 году стала, пожалуй, главной составляющей национальной безопасности каждого государства. ФАО предупреждает об угрозе мирового голода уже предстоящей осенью. А значит, вопросы обеспечения внутренних рынков приобретают стратегическое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии приближаются к новой значимой цифре по намолоту зерна. В ближайшие дни будет преодолен 2-миллионный рубеж. Вот так сейчас выглядит уборочная кампания в цифрах.

По данным профильного ведомства, на 1 августа в стране собрано более 1 миллиона 600 тысяч тонн зерна. В этом сезоне Беларусь рассчитывает на 10 миллионов тонн. Средняя урожайность превышает 38 центнеров с гектара. И это значительно больше, чем годом ранее.