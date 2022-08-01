Как избавиться от тревоги? Отвечает психотерапевт

Каждый из нас время от времени испытывает чувство тревоги. Вопрос о причинах этого состояния до сих пор обсуждается в психологии, тем не менее на сегодняшний день это одна из самых распространенных проблем.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»: Тревога – это состояние безотчетного беспокойства, которое не привязано ни к какому фактору. Тревога не имеет под собой какого-то предмета тревоги. Если есть предмет – это про страх. Например, если вы видите, что из клетки вышел тигр, никто его не останавливает, он идет вам навстречу, это страх. А если вы знаете, что в этой клетке сидел тигр, вы видите открытую клетку, тигра там нет, это будет тревога. Потому что вы будете предполагать, что он вышел, наверное, он может напасть, это будет про тревогу. Тревога – это защитный механизм, присутствие тревоги в жизни человека – вариант нормы, но если она постоянна, это тревожное расстройство. Это уже патология.

Тревога может быть личностная и ситуативная. Первая формируется еще в раннем детстве и зависит от индивидуальных особенностей человека. Уровень личностной тревоги может быть низкий или высокий. Ситуативная же зависит от внешних факторов, и когда эти факторы исчезают, состояние человека приходит в норму.

Оксана Пальчик:

Если тревога личностная, если это постоянно высокий уровень тревоги, это представляет собой высокие риски развития психосоматических состояний. Особенно сердечно-сосудистых и эндокринных. Сахарный диабет второго типа, инфаркты. Тревогу можно научиться контролировать, можно научиться контролировать ее появление. Сделать так, чтобы она не мешала жить, не мешала функционировать в комфортном для человека режиме. С этим работают психологи и врачи-психотерапевты. В случае, когда мы говорим о тревожных расстройствах, это еще и про лекарственное лечение.

Отличить беспричинную тревогу от обоснованного состояния поможет психотерапевт. Для тех, кому она не дает покоя, можно сказать одно. Терпеть тревогу нельзя. Цена может быть слишком велика.