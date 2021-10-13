Готовят экспертов в области погоды. Где в Беларуси можно выучиться на метеоролога?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ждать ли заморозков и угрожает ли гроза? Их прогнозов ждет вся страна. Сегодня мы узнаем, где и как готовят будущих метеорологов.

Ольга Давыденко, старший преподаватель кафедры общего землеведения и гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики БГУ:

Если вам необходимо определить скорость ветра в походных условиях, для этого используется ручной анемометр. Здесь есть такие чашечки, скорость вращения которых зависит от скорости ветра. Эти первокурсники пока не волшебники – только учатся понимать язык небесной канцелярии. Но факультет географии и геоинформатики БГУ выбрали неслучайно. Это единственное место в стране, где готовят экспертов в области погоды. За 15 лет путевку к воздушным фронтам здесь дали 200 специалистам.

Станислав Луд, студент 1-го курса факультета географии и геоинформатики БГУ:

Так получилось, что из всех специальностей гидрометеорология была ближе всего ко мне, исходя из знаний, полученных в школе. Я бы хотел работать на станции, проводить научную работу и приносить пользу.

Надежда Гордей, студентка 1-курса факультета географии и геоинформатики БГУ:

Я бы хотела уйти в авиационную метеорологию – это аэропорт, подготовка карт для полетов, прогнозирование. Ответственно, немного пугает, но пока хочу именно в авиационную. В целом факультет очень душевный, преподаватели располагают к себе изначально, хочется слушать, интересоваться, знать эти предметы.

42 % отраслей хозяйства в республике погодозависимы. От аграрной до энергетической. Поэтому вердикт синоптиков был и есть на вес золота. Уникальных специалистов готовят не массово: от 10 до 20 человек. Зато распределяют на все сто. Причем разбираться в конфликтах циклонов и составлять точный прогноз – далеко не все поле деятельности. Проблема озоновых дыр, водные ресурсы также в центре внимания.

Юлия Гледко, заведующая кафедрой общего землеведения и гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики БГУ, доцент:

Главное место распределения – «Белгидромет». Распределяются наши выпускники также в структуру Национальной академии наук Беларуси. Так, например, в Институте природопользования создан центр климатических исследований, где наши выпускники достойно проявляют себя. Также Центральный институт комплексного использования водных ресурсов заинтересован в наших специалистах. Помимо всего прочего, частные организации тоже заинтересованы в наших специалистах, особенно те, чья деятельность связана с проектно-изыскательской деятельностью на воде. Глобальное потепление вносит свои коррективы, и крещенские морозы уже не приходят по расписанию. XXI век упрощает работу новыми технологиями. Но погода – барышня капризная, и чтобы получить расклад на сутки, нужно быть на связи со спутником и держать руку на пульсе всего Северного полушария.

Анастасия Макеева:

Обещают дождь, дождя нет. И, вроде бы, вы составили все правильно. Почему так происходит? Ольга Давыденко:

Модельные расчеты выполняются, в первую очередь, в Великобритании, США, Канаде на суперкомпьютерах, а синоптиками «Белгидромета» уже интерпретируются. У нас атмосфера в принципе подвижна, установить четко, что будет в этом месте, довольно сложно.

Петр Лопух, профессор, доктор географических наук:

У нас в Беларуси в каждом областном центре со временем будут свои локаторы, которые позволяют заранее предупреждать, идет гроза, фронт, чего следует ожидать. И хотя на небесную арену выходит искусственный интеллект, без грамотного специалиста, который приведет к общему знаменателю все плюсы и минусы не обойтись. Студенты не только грызут на парах геофизику, климатологию и дальше по списку, но и оттачивают свои навыки прямо под окном.

Ольга Давыденко:

Поднимитесь и посмотрите, какая была минимальная температура сегодня ночью. Минимальный термометр в горизонтальном положении находится. В настоящий момент температура 11 градусов. Собственная автоматизированная метеостанция Vaisala финского производства аналогична тем, что в «Белгидромете». Студенты измеряют осадки, зимой определяют высоту снежного покрова. Не соскучишься. Ольга Давыденко:

В одной будке у нас находятся термометры, в другой – приборы-самописцы, которые непрерывно регистрируют температуру и влажность воздуха. Сама станция, здесь датчики, на верхней части приборы для измерения направления и скорости ветра.

Все погодное досье отправляется на компьютер кафедры. Студенты анализируют данные приборов, проводят работу над ошибками. А огромный архив сводок используется для написания курсовых и дипломных работ. В этой стихии как нигде нет предела совершенству. А международное сотрудничество только стимулирует молодые умы.

Юлия Гледко:

В первую очередь, это Россия, поскольку в России гидрометеорология на очень высоком уровне, сейчас они предлагают нам участвовать в таком проекте, как «Плавучий университет». Это обучение, которое будет вестись на судне по северным морям. У нас налажено сотрудничество с Одесским экологическим университетом, мы приглашаем ученых для чтения лекций. Конечно, мы надеемся, что сотрудничество с КНР также будет активно развиваться в области исследования водных ресурсов. Нет сомнения, что через четыре года Надя и Стас станут новыми героями своего времени и на горизонте будет солнечно.

Василий Лаппо, магистрант факультета географии и геоинформатики БГУ:

Азы для прогнозирования закладывают хорошие, и даже есть хорошая практика. Нас на первом курсе увозят под Воложин, там у нас есть геостанция, которая еще в советское время была организована. Студентов – с места в карьер – учат сразу. Главное, чтобы на «Белгидромете» шла преемственность поколений, чтобы опытные передавали свой опыт.