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Актёр, сыгравший капитана Кирка в сериале «Звёздный путь», отправится в космос по-настоящему

13 октября 2021 08:18
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90-летний канадский актер Уильям Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах культового сериала «Звездный путь», отправится в космос по-настоящему. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Актёр, сыгравший капитана Кирка в сериале «Звёздный путь», отправится в космос по-настоящему-1

Таким образом, за пределы земной атмосферы 13 октября отправится самый пожилой космический турист. Капсула New Shepard – разработка компании Blue Origin, принадлежащей американскому мультимиллиардеру, совершила свой первый старт 20 июля.

Актёр, сыгравший капитана Кирка в сериале «Звёздный путь», отправится в космос по-настоящему-4

Полет продолжался 10 минут. Нынешний космический вояж будет немного продолжительнее. Кроме знаменитого пассажира к звездам отправятся еще три человека. Правда, старт корабля может быть вновь перенесен из-за погоды. Он запланирован на 16 часов по минскому времени.

# Космос # общество # Уильям Шетнер # Фотофакт

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