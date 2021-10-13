Актёр, сыгравший капитана Кирка в сериале «Звёздный путь», отправится в космос по-настоящему

90-летний канадский актер Уильям Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах культового сериала «Звездный путь», отправится в космос по-настоящему. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Полет продолжался 10 минут. Нынешний космический вояж будет немного продолжительнее. Кроме знаменитого пассажира к звездам отправятся еще три человека. Правда, старт корабля может быть вновь перенесен из-за погоды. Он запланирован на 16 часов по минскому времени.