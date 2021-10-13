В Беларуси сильный туман. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 13 октября

Новости Беларуси. Утро с видимостью от 100 до 500 метров. Синоптики объявили оранжевый уровень из-за тумана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сохранится до полудня на большей части территории Минской, Гродненской и Брестской областей.

Столица также в списке. В условиях ограниченной видимости на дорогах следует проявлять особую осторожность при движении как пешеходам, так и водителям. Основная опасность тумана заключается в том, что он в значительной степени искажает видимость и расстояние до предметов. Чтобы путь был безопасным, сотрудники ГАИ рекомендуют прежде всего правильно выбирать скорость. Как свидетельствует статистика, во время сильного тумана две трети всех дорожных аварий – это лобовые столкновения.