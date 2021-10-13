Не требует реабилитационного периода. Что такое криолиполиз и в чём его преимущества?

Целлюлит и жир – давний враг женщин. И если еще несколько лет назад от жировых отложений можно было избавиться с помощью хирургического удаления (липосакции), то сегодня стать стройнее возможно при помощи аппаратной косметологии. Криолиполиз – идеальная безоперационная альтернатива.

Екатерина Яромич, специалист по физиотерапии медицинского центра «Элар»:

Криолиполиз является процедурой, которая воздействует на жировую ткань. Аппарат включает в себя саму функцию криолиполиза и ударно-волновую терапию. По противопоказаниям – острая форма почечной, печеночной недостаточности. Нельзя эту процедуру делать во время беременности. Сахарный диабет является важным противопоказанием. Но процедура абсолютно безопасна, она не требует реабилитационного периода, и наши пациенты после процедуры могут вести обычный образ жизни в том же режиме.

Это метод холодового воздействия на подкожно-жировую клетчатку, который вызывает гибель клеток, не повреждая окружающие ткани. Особенно эффективно криолиполиз воздействует на жировые отложения, которые сложно убрать с помощью физических нагрузок и диет. Например, внизу живота, складок в подмышечной области, на груди у мужчин или второго подбородка.

Екатерина Яромич:

Она решает проблемы именно жирового отложения, так называемые жировые карманы. Курс процедур может варьироваться от трех до восьми – в зависимости от того, какая у нас локальная жировая проблема. Процедуру необходимо делать один раз в две недели, то есть в месяц два посещения. Результат виден уже после первой процедуры через две недели. Где-то 25 % жира начинает уходить. Это все происходит естественным путем.

Во время процедуры жировая складка затягивается в чашку аппликатора и удерживается вакуумом. Температура -5 °C убивает жировые клетки, сама кожа, нервы и сосуды остаются неповрежденными. Процедуру выполняют на руках, спине, бедрах, животе, ягодицах и даже подбородке. Она имеет накопительных эффект, он будет проявляться в течение нескольких месяцев.