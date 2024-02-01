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«В каждом ребёнке есть маленький гений». Пообщались с белоруской, которая 30 лет работает педагогом

01 февраля 2024 17:40
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Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

«В каждом ребёнке есть маленький гений». Пообщались с белоруской, которая 30 лет работает педагогом-1

Татьяна Билас, директор Петриковского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 1 легкой промышленности:
Образование – одна из главных функций человеческой жизни. Оно создает условия для развития общества, для диалога между поколениями. Мое педагогическое кредо – найти в ребенке изюминку, зернышко творца, которое нужно взрастить, оберегать и постоянно развивать. Я считаю, что в каждом ребенке есть маленький гений, который открыт для красоты и добра, четко чувствующий, где добро, а где зло, где любовь, а где несправедливость. И очень важно в нашей профессии любить детей, любить просто так, отдавать им свое сердце.

«В каждом ребёнке есть маленький гений». Пообщались с белоруской, которая 30 лет работает педагогом-4

Татьяна Билас:
Все время думала, что закрытое учреждение – это какая-то другая специфика. Но нет. Это обычное учреждение образования, куда поступают девочки в возрасте от 11 до 18 лет по решению суда на срок до двух лет. Конечно, у каждой воспитанницы разные судьбы.

Обычно говорят, что перевоспитывать намного сложнее, чем воспитывать. То есть по выходу наших воспитанниц мы их должны убедить, чтобы они своим поведением придерживались общеустановленных норм и правил поведения в обществе, когда они будут вне стен специального учреждения.

Мой педагогический стаж составляет 30 лет. На руководящей должности я уже 20 лет.

«В каждом ребёнке есть маленький гений». Пообщались с белоруской, которая 30 лет работает педагогом-7

Татьяна Билас:
Белорусские женщины не боятся быть естественными, оставаться самими собой. Это очень важное качество. Сила белорусской женщины в целеустремленности, ответственности, любви к семье и малой родине.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # общество

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