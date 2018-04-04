Прямой эфир

Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото

04 апреля 2018 08:37
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Новости Беларуси. Как пожарить блинчики с пряностями, показали в программе «Большой завтрак».

Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото-1

Марина Бондарович, шеф-повар, технолог питания:
Готовим лёгкое и быстрое блюдо – яичные блинчики.

У меня уже готовая масса из яиц с корицей.

Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото-4

Потому что мы используем яйца и уже готовый творог с корицей.

А также у нас идёт масса с мятой.

Добавляем соль и сахар по вкусу. На разогретую сковородку капаем чуть-чуть растительного масла. Подбиваем нашу массу с корицей, чтобы она была равномерной. И выливаем на сковородку. Распределяем и ждём, пока наш блинчик будет готов.

Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото-7

Снимаем блинчик, с двух сторон обжаренный, и выкладываем на деревянную поверхность. Почему на деревянную? Во-первых, чтобы он равномерно остывал. Во-вторых, чтоб он не подсушивался. Теперь у нас очередь второго блинчика.

Теперь наполняем наши воздушные блинчики творогом и заворачиваем.

Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото-10

Берём чуть-чуть, размазываем уже подготовленную с корицей массу. И заворачиваем.

Режем под достаточно острым углом, чтобы была видна наша начинка.

Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото-13

И аккуратненько, но очень красиво всё это выкладываем.

Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото-16

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# общество # Рецепты # Марина Бондарович

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