Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото

Новости Беларуси. Как пожарить блинчики с пряностями, показали в программе «Большой завтрак» .

У меня уже готовая масса из яиц с корицей.

Потому что мы используем яйца и уже готовый творог с корицей.

А также у нас идёт масса с мятой.

Добавляем соль и сахар по вкусу. На разогретую сковородку капаем чуть-чуть растительного масла. Подбиваем нашу массу с корицей, чтобы она была равномерной. И выливаем на сковородку. Распределяем и ждём, пока наш блинчик будет готов.