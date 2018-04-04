Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой. Рецепт с фото

Новости Беларуси. Как пожарить блинчики с пряностями, показали в программе «Большой завтрак».
Новости Беларуси. Как пожарить блинчики с пряностями, показали в программе «Большой завтрак».
Марина Бондарович, шеф-повар, технолог питания:
Готовим лёгкое и быстрое блюдо – яичные блинчики.
У меня уже готовая масса из яиц с корицей.
Потому что мы используем яйца и уже готовый творог с корицей.
А также у нас идёт масса с мятой.
Добавляем соль и сахар по вкусу. На разогретую сковородку капаем чуть-чуть растительного масла. Подбиваем нашу массу с корицей, чтобы она была равномерной. И выливаем на сковородку. Распределяем и ждём, пока наш блинчик будет готов.
Снимаем блинчик, с двух сторон обжаренный, и выкладываем на деревянную поверхность. Почему на деревянную? Во-первых, чтобы он равномерно остывал. Во-вторых, чтоб он не подсушивался. Теперь у нас очередь второго блинчика.
Теперь наполняем наши воздушные блинчики творогом и заворачиваем.
Берём чуть-чуть, размазываем уже подготовленную с корицей массу. И заворачиваем.
Режем под достаточно острым углом, чтобы была видна наша начинка.
И аккуратненько, но очень красиво всё это выкладываем.