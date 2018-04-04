Диетолог Марина Бондарович: «Котлетку скушаете с фруктовым гарниром – она легче усвоится»

Новости Беларуси. Марина Бондарович, диетолог, шеф-повар, в гостях у программы «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, ведущая:

Вы, наверное, воплощаете всю ту самую мечту многих женщин: есть и не полнеть. Вы являетесь одновременно и шеф-поваром, и диетологом. Как в Вас сочетаются эти абсолютно разные ипостаси?

Марина Бондарович, диетолог, шеф-повар:

Наверное, замечательно сочетаются. Потому что это – далеко не одна ипостась. Это – любовь к профессии, несение добра вокруг, учёба – «как это сделать с улыбкой».

«Людей вовлекаю в это удовольствие: кушать и худеть»

Ирина Ромбальская:

Но как можно совместить приготовление пищи, разной, красивой, вкусной еды, и при этом – диетология?

Марина Бондарович:

Наверное, легко. Объясню, почему: Я никогда не думала, что придерживаюсь какой-то определённой системы. Потом, когда я села и разложила всё по полочкам, оказалось – да, действительно. Есть и в моём питании чёткая система, просто я на неё не обращаю внимания. И потихонечку я людей вовлекаю в это удовольствие: кушать и худеть.

Ирина Ромбальская:

Когда Вы шеф-повар, Вы, одновременно, диетолог? Как это совмещать?

Марина Бондарович:

Да. Конечно. Технологическая грамотность в приготовлении пищи.

Ирина Ромбальская:

Так научите нас! Вот Вы рассказываете всё общими словами, а практически научить? Дайте советы, как и нам, готовя борщ на кухне, при этом оставаться стройной?

«Кушается не та порция, которая нужна, а заедание чего-то»

Марина Бондарович:

Первый совет – это улыбаться. Второй совет: у вас должен быть рацион питания очень чётким. То есть, каждый день у вас – первое блюдо. У вас завтрак – с удовольствием! Обед – с удовольствием! И ужин вечером – точно так же, с удовольствием!

Ирина Ромбальская:

Вы знаете, со мной будут многие женщины солидарны. Поверьте, мы тоже с удовольствием и завтракаем, и обедаем, и ужинаем. И ещё куча разных приёмов пищи. Все делается с удовольствием, но при этом мы не той форме, может быть, находимся, в какой хотели бы.

Марина Бондарович:

Чаще всего сталкиваюсь у своих клиентов, пациентов, у своих друзей – с проблемой по мыслям. Это – заедание, это – неправильное приготовление каких-то блюд, пищи. И это – чрезмерное употребление. То есть, кушается не та порция, которая нужна, а заедание чего-то. Вот это желательно проконтролировать. И когда контроль идет с первых моментов, потом просто идёт привычка.

Ирина Ромбальская:

Наши спортивные тренеры говорят о том, что питание – это 70-80% залога успеха. Тренировки – это совсем небольшой процент.

Марина Бондарович:

Да, конечно. И они, в общем-то, правы. Они просто помогают нам настроиться на то, что мышцы нам помогают в этом деле. А всё остальное у нас в голове.

Ирина Ромбальская:

Какие самые нелепые диеты и советы из Интернета Вы слышали в своей диетологической практике?

Марина Бондарович:

Было такое недавно: сначала мы кушаем всё, а потом не кушаем ничего. И, причём, я этому как-то внутренне очень удивилась. Да, оно будет помогать на первых порах. Но это – стресс организму. И что будет потом, как организм отреагирует, ведь никто не знает.

Ирина Ромбальская:

Не кушаем ничего – это в плане каких-то разгрузочных дней или, вообще, ничего не кушаем?

Марина Бондарович:

Нет, практически только жидкость. Я толком даже не могу вспомнить.

Ирина Ромбальская:

А вот шоколадные диеты есть. На самом деле, масса огромная рецептов в Интернете, которые выглядят достаточно красиво и привлекательно для женщин, может быть.

Марина Бондарович:

Мне очень сложно сказать, потому что я не успеваю отследить диеты из Интернета. Я просто физически не успеваю.

«Когда глаза «горят», организм работает по-другому»

Ирина Ромбальская:

Но, наверняка, к Вам обращаются клиенты, которые уже перепробовали массу всяких на себе вещей, и поэтому они пришли к Вам. Потому что не нашли для себя той самой «золотой середины».

Марина Бондарович:

Конечно. Диетология очень близко связана с психологией. То есть, у них существуют проблемы чуть другого уровня. Поэтому мы начинаем понимать, что с организмом творится, что творится в душе человека немножечко, а потом начинаем отстраивать то, что он кушает.

Ирина Ромбальская:

То есть, каждый диетолог ещё и психолог?

Марина Бондарович:

Наверное, да. Поэтому я учу людей радоваться жизни. Когда глаза «горят», организм работает по-другому.

Ирина Ромбальская:

Как шеф-повар, Вы, наверняка, готовите самые разные блюда, и многие из них, всё-таки, не являются здоровым питанием. Всё-таки, всё можно? Или как-то нужно ограничивать себя?

«Я нисколько не против классики – то есть, это котлета и картошка»

Марина Бондарович:

Есть ограничения, конечно. И сейчас вкусовые ограничения идут, в каком плане: я нисколько не против классики – то есть, это котлета и картошка. Но иногда задумываемся, что будет с организмом, когда мы это употребляем. И желательно, чтобы у нас легкоплавкие и тугоплавкие жиры чётко разделялись, употреблялись с теми веществами, которые будут им помогать перевариваться. То есть, пусть вы хотите скушать котлету – возьмите что-нибудь овощное, даже возьмите фруктовое. Допустим, котлетку скушаете с фруктовым гарниром – она легче усвоится. И если это – борщ, то давайте к нему котлету не будем.

Ирина Ромбальская:

Но, вот Вы говорите: «С удовольствием!» А видите, сколько ограничений?

Марина Бондарович:

Конечно! Но это тоже вкусно. Ведь вес не приходит за один день. Если вы уже напортачили что-то с организмом, помогите это ему исправить. То есть, сначала где-то ограничения. Потом вы понимаете, что эти ограничения не настолько сурово действуют на ваш организм. Вы привыкаете, и вы с удовольствием борщ скушаете с небольшим, допустим, кусочком рыбки, и гарнир овощной. Это будет и вкусно, и замечательно! Или вы скушаете лёгкий бульон из курицы, и вы скушаете котлету. И опять же на гарнир у вас будут овощи. То есть, вот эти все технологические моменты очень хочется, чтобы учитывались.

«Наш ферментный состав желудка рассчитан не на травоядие»

Ирина Ромбальская:

В современном мире всё более модным становится веганство, вегетарианство, в разных видах отказ от употребления мяса. Как к этому Вы относитесь?

Марина Бондарович:

Давайте я так скажу: я к этому отношусь спокойно, но по отношению к себе не применяю. Почему: где-то в глубине души – я противник, но понимаю, что агрессивным настроением я ничего не добьюсь. Сейчас это – мода. Мода пройдёт, что-то изменится. Если человек хочет это кушать, а я ему буду запрещать… Ведь, моя агрессивная настроенность натолкнётся на то же самое. Поэтому я с удовольствием помогу человеку кушать и покажу, как и что приготовить из овощей. Но предоставлю это на его выбор.

Ирина Ромбальская:

Как быть тогда с детьми? Многие родители начинают говорить, что и детям не нужно употреблять мясо. Может быть, они сами для себя должны это как-то решать?

Марина Бондарович:

С этим я категорически не согласна. У детей должно быть полноценное, разнообразное питание. Потому что наш ферментный состав желудка рассчитан не на травоядие.

«Вопреки нашей косметологической промышленности, призову к питанию, а не убиранию внешних изъянов»

Ирина Ромбальская:

Хорошо. Тогда объясните нам, есть ли какие-то в диетологии продукты, которые просто под запретом, которые мы должны забыть раз и навсегда?

Марина Бондарович:

Давайте я так скажу: нет неправильных продуктов – есть неправильное их употребление. Если брать тугоплавкие жиры, которых мы все так боимся, то они хороши в холодную зиму. Да, они очень хороши.

Ирина Ромбальская:

Да, у нас долгая зима.

Марина Бондарович:

Да, в этом году мы как-то совсем от неё страдаем. И вот, как раз-таки, сейчас нам очень хороши эти продукты. Почему: в первую очередь – это защита кожи. То есть, то, что мы видим на нашей коже – это отражение нашего здоровья. И как только мы понимаем, что нам нужно огромное количество крема – значит, что-то мы не так делаем. То есть, любое показание организма – хозяин, что-то ты делаешь не так. Он выводит это на внешнюю оболочку. Как только там нужна корректировка, значит, что-то мы делаем не так. Поэтому вопреки, наверное, нашей косметологической промышленности, я, наверное, призову, всё-таки, к питанию, а не убиранию внешних каких-то изъянов.

Ирина Ромбальская:

А пресловутые драники?

«Попробуйте к драникам в тесто добавить сельдь и сыр»

Марина Бондарович:

То, что у нас кухня позиционируется только на драниках – это, конечно, миф. Огромное количество блюд великолепных, замечательных, шикарных, вкусных и ароматных. Мне иногда вспоминается фильм «Девчата», когда она говорила про картофель. Вот с этого, наверное, и нужно начинать. Картофель к нам тоже привезён. Поэтому говорить, что – именно наша кухня, и на неё делать акцент – нет. Просто кухня. Просто продукты и приготовление пищи. Да, есть наша кухня, и хотелось бы, чтобы она развивалась. Даже, если вы к драникам добавите что-то цитрусовое, у вас получится очень интересное сочетание блюд. Попробуйте к драникам прямо в тесто картофельное добавить сельдь и сыр.

Ирина Ромбальская:

Сельдь и сыр? Прямо в тесто?

Марина Бондарович:

Прямо в тесто. Крайне необычные ощущения будут, но очень вкусно! Берём картофель, натираем его на «бурачную» терку, как ни странно. Берём селедку, тоненько-тоненько нарезаем, натираем на тёрочке сыр и всё это соединяем. Можно добавить зелень, мелко нарубленную. Быстренько массу перемешиваем, соль нам, понятно, уже не нужна. Можно добавить немного специй. И обжариваем это! Причем, обжаривая, мы понимаем, что связующего звена нет. Можно добавить сырое яйцо, по желанию. Под закрытой крышкой. То есть, сам крахмал будет создавать нам то, что продукт скрепляет. И у нас получатся великолепные картофельные оладушки.

Ещё один рецепт от шеф-повара Марины Бондарович здесь:

Готовим яичные блинчики с творогом, корицей и мятой

Ирина Ромбальская:

Вы – замечательный диетолог. Вы сейчас порадовали огромное количество белорусских женщин, которые сейчас по Вашему рецепту приготовят замечательные драники, и при этом будут оставаться стройными и красивыми. Спасибо Вам огромное за нашу сегодняшнюю беседу!

Марина Бондарович:

Не бойтесь экспериментировать. В этом – залог успеха. И на кухне – в том числе.