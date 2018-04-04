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Правовая среда. Договор займа

04 апреля 2018 07:06
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Игорь Петрашевич, управляющий адвокатского бюро «Петрашевич и партнеры»:
Часто возникают вопросы по поводу договоров займа. Получение, а также предоставление займов иным лицам.

Договор займа должен быть заключен в письменном виде. В случае, если его размер превышает в десять раз размер базовой величины, установленной законодательством. Также договор может быть заключен в устной форме. Однако следует помнить о том, что в случае если возникнут какие-то споры, очень сложно будет доказать то, что договор заключался, передавались денежные средства либо иное имущество.

Правовая среда. Договор займа-1

В подтверждение передачи денежных средств по договору займа может составляться расписка.

Денежные средства могут передаваться в займ, как в белорусских рублях, так и в иной иностранной валюте.

Также следует помнить о том, что по договору займа, заключенному в белорусских рублях, можно взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, в соответствии с действующим законодательством. 

В договоре займа рекомендую указывать всегда срок возврата, указанного займа. Поскольку когда опеределен срок возврата займа, люди чувствуют какую-то ответственность и необходимость возвращать денежные средства. Также указание данного срока позволяет определить срок давности исполнения обязательств. 

Правовая среда. Договор займа-4

Срок давности начинает течь не с момента заключения расписки либо составления договора займа, а с момента, когда лицо должно исполнить свои обязательства. Это срок возврата денежных средств, который определен договором либо распиской. Общий срок три года. 

Правовая среда. Договор займа-7

Законодатель не обязывает нотариально удостоверять договор займа, однако если вы это сделаете, имеются свои плюсы. Так, в случае каких-либо споров, нотариально удостоверенный договор займа вызывает больше доверия. Как в суде, так и позволяет взыскивать во внесудебном порядке суммы по договору займа.

Правовая среда. Договор займа-10

При заключении договора займа, следует также помнить, о том, что в случае, если денежные средства, либо иные вещи передаются вам не вашими близкими родственниками, то необходимо будет уплатить подоходный налог с указанной суммы. Данный подоходный налог при возврате займа будет вам зачтен либо возвращен из бюджета.

И помните, беря деньги в долг, вы берете чужие деньги, а возвращать приходится свои. 

# Право # общество # Игорь Петрашевич # Фотофакт # общество

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