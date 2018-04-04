Правовая среда. Договор займа
Игорь Петрашевич, управляющий адвокатского бюро «Петрашевич и партнеры»:
Часто возникают вопросы по поводу договоров займа. Получение, а также предоставление займов иным лицам.
Договор займа должен быть заключен в письменном виде. В случае, если его размер превышает в десять раз размер базовой величины, установленной законодательством. Также договор может быть заключен в устной форме. Однако следует помнить о том, что в случае если возникнут какие-то споры, очень сложно будет доказать то, что договор заключался, передавались денежные средства либо иное имущество.
В подтверждение передачи денежных средств по договору займа может составляться расписка.
Денежные средства могут передаваться в займ, как в белорусских рублях, так и в иной иностранной валюте.
Также следует помнить о том, что по договору займа, заключенному в белорусских рублях, можно взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, в соответствии с действующим законодательством.
В договоре займа рекомендую указывать всегда срок возврата, указанного займа. Поскольку когда опеределен срок возврата займа, люди чувствуют какую-то ответственность и необходимость возвращать денежные средства. Также указание данного срока позволяет определить срок давности исполнения обязательств.
Срок давности начинает течь не с момента заключения расписки либо составления договора займа, а с момента, когда лицо должно исполнить свои обязательства. Это срок возврата денежных средств, который определен договором либо распиской. Общий срок три года.
Законодатель не обязывает нотариально удостоверять договор займа, однако если вы это сделаете, имеются свои плюсы. Так, в случае каких-либо споров, нотариально удостоверенный договор займа вызывает больше доверия. Как в суде, так и позволяет взыскивать во внесудебном порядке суммы по договору займа.
При заключении договора займа, следует также помнить, о том, что в случае, если денежные средства, либо иные вещи передаются вам не вашими близкими родственниками, то необходимо будет уплатить подоходный налог с указанной суммы. Данный подоходный налог при возврате займа будет вам зачтен либо возвращен из бюджета.
И помните, беря деньги в долг, вы берете чужие деньги, а возвращать приходится свои.