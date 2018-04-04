Правовая среда. Договор займа

Договор займа должен быть заключен в письменном виде. В случае, если его размер превышает в десять раз размер базовой величины, установленной законодательством. Также договор может быть заключен в устной форме. Однако следует помнить о том, что в случае если возникнут какие-то споры, очень сложно будет доказать то, что договор заключался, передавались денежные средства либо иное имущество.

Игорь Петрашевич, управляющий адвокатского бюро « Петрашевич и партнеры»: Часто возникают вопросы по поводу договоров займа. Получение, а также предоставление займов иным лицам.

В подтверждение передачи денежных средств по договору займа может составляться расписка.

Денежные средства могут передаваться в займ, как в белорусских рублях, так и в иной иностранной валюте.

Также следует помнить о том, что по договору займа, заключенному в белорусских рублях, можно взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, в соответствии с действующим законодательством.

В договоре займа рекомендую указывать всегда срок возврата, указанного займа. Поскольку когда опеределен срок возврата займа, люди чувствуют какую-то ответственность и необходимость возвращать денежные средства. Также указание данного срока позволяет определить срок давности исполнения обязательств.