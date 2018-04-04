Рекорды силачей на площади Государственного флага и предложения в туризме. Выставка «Отдых-2018» открывается 4 апреля в Минске

Новости Беларуси. Белорусские силачи готовы к рекордам, а туристы – к новым предложениям. В рамках открытия международной выставки «Отдых-2018» 4 апреля состоится показательное выступление самых сильных людей нашей страны – Александра Курака и Руслана Багирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Государственного флага силачи собираются установить новый мировой рекорд в своем весе и протянуть на 20 метров легендарный гоночный МАЗ, отличившийся на ралли «Дакар-2018», весом в 9 тонн.

Что касается предложений белорусскому туристу, то их презентуют туроператоры из 16 стран. На выставке представят полный спектр услуг: от путешествий и экскурсионных программ до транспортных услуг и страхования.