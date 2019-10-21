Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан. Графика
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приёмов граждан. На этой неделе в регионы снова выедут представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 22 октября в Поречском сельсовете встречу с жителями проведет инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. С помощником Президента – инспектором по Минску Виталием Примой граждане смогут встретиться 23 октября в администрации Заводского района Минска.
В этот же день в Кличевском райисполкоме с 11 утра будет вести прием начальник главного экономического управления Администрации Президента Дмитрий Барабанов. Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Михаил Русый 24 октября приедет в Костюковичский район. 25 октября в Белыничском райисполкоме прием граждан проведет заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков.
Кроме общения с жителями, представители Администрации Президента изучат ситуацию на местах, проконтролируют выполнение поручений главы государства, эффективность работы местной власти по повышению уровня жизни людей.
Особое внимание – вопросам социально-экономического развития, выявлению проблем, которые беспокоят граждан и требуют оперативного решения. Записаться на приемы можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.