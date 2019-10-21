Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан. Графика

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приёмов граждан. На этой неделе в регионы снова выедут представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 22 октября в Поречском сельсовете встречу с жителями проведет инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. С помощником Президента – инспектором по Минску Виталием Примой граждане смогут встретиться 23 октября в администрации Заводского района Минска.