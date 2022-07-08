«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. От грузчика и официанта до вожатого в лагере и рабочего на стройплощадке. Почти 90 предприятий и организаций столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Трудотерапия: все за и против. Смотрите в это воскресенье, 10 июля, в 10:00 на СТВ. Все стороны трудотерапии.

Что такое три тысячи студентов, которые работают в студотрядах? Как приобщить к труду и наниматель всегда прав?

Частный бизнес, скорее всего, не соглашается, потому что это дополнительная ответственность. Что делать если вам не доплатили?

Это нарушение законодательства и это недопустимо. Время на месте не стоит, а законодательство?

Вопросов очень много. И мы сейчас даже на государственном уровне должны эту проблему решать. Не упустим заметные новости

Илона Волынец, СТВ:

Похищенные велосипеды 18-летний студент вуза продал через интернет под видом своих.

Кристина Сущеня, СТВ:

Не отвязал ее от своего аккаунта и продолжил делать ставки.