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«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»

08 июля 2022 14:56
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Новости Беларуси. От грузчика и официанта до вожатого в лагере и рабочего на стройплощадке. Почти 90 предприятий и организаций столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Трудотерапия: все за и против.

Смотрите в это воскресенье, 10 июля, в 10:00 на СТВ.

Все стороны трудотерапии.

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Что такое три тысячи студентов, которые работают в студотрядах?

Как приобщить к труду и наниматель всегда прав?

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Частный бизнес, скорее всего, не соглашается, потому что это дополнительная ответственность.

Что делать если вам не доплатили?

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Это нарушение законодательства и это недопустимо.

Время на месте не стоит, а законодательство?

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Вопросов очень много. И мы сейчас даже на государственном уровне должны эту проблему решать.

Не упустим заметные новости

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Илона Волынец, СТВ:
Похищенные велосипеды 18-летний студент вуза продал через интернет под видом своих.

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Кристина Сущеня, СТВ:
Не отвязал ее от своего аккаунта и продолжил делать ставки.

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»-19

И расскажем, как разнообразить выходные.

Расскажем легко о важном. Смотрите программу «Большой город» в воскресенье, 10 июля, в 10 утра.

# Молодежь Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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