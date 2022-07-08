«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. От грузчика и официанта до вожатого в лагере и рабочего на стройплощадке. Почти 90 предприятий и организаций столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Трудотерапия: все за и против.
Смотрите в это воскресенье, 10 июля, в 10:00 на СТВ.
Все стороны трудотерапии.
Что такое три тысячи студентов, которые работают в студотрядах?
Как приобщить к труду и наниматель всегда прав?
Частный бизнес, скорее всего, не соглашается, потому что это дополнительная ответственность.
Что делать если вам не доплатили?
Это нарушение законодательства и это недопустимо.
Время на месте не стоит, а законодательство?
Вопросов очень много. И мы сейчас даже на государственном уровне должны эту проблему решать.
Не упустим заметные новости
Илона Волынец, СТВ:
Похищенные велосипеды 18-летний студент вуза продал через интернет под видом своих.
Кристина Сущеня, СТВ:
Не отвязал ее от своего аккаунта и продолжил делать ставки.
И расскажем, как разнообразить выходные.
Расскажем легко о важном. Смотрите программу «Большой город» в воскресенье, 10 июля, в 10 утра.