Прямой эфир

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт

22 марта 2018 15:18
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Новости Беларуси. О простом и вкусном блюде рассказали в программе «Большой завтрак».
Алёна Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Cегодня я хочу поговорить с вами о блюдах, которые готовятся очень быстро. Я обожаю такие блюда, потому что в нашем ритме жизни вечно не хватает времени на то, чтобы спокойно расположится на кухне и посвятить процессу приготовления пищи несколько часов. Поэтому всё время приходится выискивать что-то, что готовится очень быстро, что будет очень вкусным, и самое главное – что будут любить наши домашние.

В моём меню сегодня – нежный омлет с консервированным тунцом.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-1

Понадобятся всего три компонента: яйца, лук и консервированный тунец.
Хотя вместо этой рыбы вы можете взять любую другую. И в качестве небольшого дополнения – жирные сливки и совсем немного муки.

Лучок режем мелко.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-4


Чем мельче – тем лучше. Лук может быть совсем любой. И белый, и красный, и лук-шалот.

Взбиваю яйца.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-7

Рецепт очень простой, на самом деле. Я, вообще, обожаю простые рецепты, потому что кухня – это такое место, где хочется творить, но желательно так, чтобы это не напрягало.

Вливаем сливки.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-10

Такой красивый кремовый цвет получается. И всыпаем муку. Яйца взбиты – отправляем сюда тунец, естественно, солить не нужно, потому что консервы, как правило, достаточно солёные.

Тунец, если не измельчён – измельчите.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-13

Нам нужно, чтобы это была равномерная масса. Очень всё просто. Надеюсь, вам очень понравится. Мои домашние обожают такой рецепт. Вы можете, конечно, воспользоваться духовкой. Но, когда времени нет, каждая минута на счету – тогда прекрасно подойдёт и сковородка.

Лучок пассеруем буквально несколько минут на большом огне.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-16

Он должен стать приятно золотистым, но не пережарьте его. И, в то же время, не оставьте его сырым – лук не должен хрустеть. Постоянно помешиваем. Лучок готов, вливаем, очень быстро перемешиваем, моментально накрываем крышечкой.
Буквально несколькими движениями перемешали – для того, чтобы лук распределился.

И очень быстро накрываем.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-19

Потому что он схватывается.
 
Несколько минут – и омлет готов.

Он, на самом деле – очень ароматный.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-22

Рыба даёт такой фантастический запах.

Если вы любите блюда с тунцом – я думаю, вам очень понравится эта идея.

Готовим омлет с тунцом и луком. Пошаговый рецепт-25

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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