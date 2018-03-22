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Спасение утопающего – дело профессионалов. В Любанском районе выбрали лучших среди юных спасателей

22 марта 2018 15:02
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Новости Беларуси. В Любанском районе прошло первенство по оказанию помощи людям, пострадавшим в воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Спасение утопающего – дело профессионалов. В Любанском районе выбрали лучших среди юных спасателей-1

Спасение утопающего – дело профессионалов. В Любанском районе выбрали лучших среди юных спасателей-3

Участники соревнования демонстрировали навыки на манекене в 50-метровом бассейне. Кроме того, нужно было показать «класс» и в плавании брассом. На старты вышло более 100 юных спасателей. Лучшими стали представители Молодечненского района и Слуцка. Им вручили дипломы и медали.

Спасение утопающего – дело профессионалов. В Любанском районе выбрали лучших среди юных спасателей-6

Такие соревнования проводятся уже в течение 10 лет. Они и спорт популяризируют, и навыки оказания помощи на воде отрабатывают. В жизни – это не лишнее. Кстати, с нынешних финалистов сформируют команду, которая представит Минщину на следующем этапе.

Спасение утопающего – дело профессионалов. В Любанском районе выбрали лучших среди юных спасателей-9

# общество # Конкурс # Фотофакт

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