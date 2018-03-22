Спасение утопающего – дело профессионалов. В Любанском районе выбрали лучших среди юных спасателей

Новости Беларуси. В Любанском районе прошло первенство по оказанию помощи людям, пострадавшим в воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Участники соревнования демонстрировали навыки на манекене в 50-метровом бассейне. Кроме того, нужно было показать «класс» и в плавании брассом. На старты вышло более 100 юных спасателей. Лучшими стали представители Молодечненского района и Слуцка. Им вручили дипломы и медали.