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«Чтобы подобная трагедия никогда не повторилась». В адрес Президента Беларуси поступают обращения по случаю 75-летия хатынской трагедии

22 марта 2018 15:16
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Новости Беларуси. По случаю 75-летия трагедии в Хатыни в адрес Президента Беларуси со словами благодарности и глубокого уважения за бережное отношение к истории поступают многочисленные письма от мировой общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, свои послания направили Венгрия, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Кыргызстан, Таджикистан, Польша и Германия.

«Трагедия 1943 года становится личной болью». Григорий Рапота – в послании Президенту Беларуси в годовщину хатынской трагедии

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# общество # Фотофакт # 75 лет трагедии Хатыни

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