«Чтобы подобная трагедия никогда не повторилась». В адрес Президента Беларуси поступают обращения по случаю 75-летия хатынской трагедии

Новости Беларуси. По случаю 75-летия трагедии в Хатыни в адрес Президента Беларуси со словами благодарности и глубокого уважения за бережное отношение к истории поступают многочисленные письма от мировой общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, свои послания направили Венгрия, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Кыргызстан, Таджикистан, Польша и Германия.

«Трагедия 1943 года становится личной болью». Григорий Рапота – в послании Президенту Беларуси в годовщину хатынской трагедии

Эдгар Вайлер: «Через 75 лет после трагедии в Хатыни наши народы нашли общие ответы на целый ряд вопросов»

