Эдгар Вайлер: «Через 75 лет после трагедии в Хатыни наши народы нашли общие ответы на целый ряд вопросов»

Новости Беларуси. Глава общества дружбы «Беларусь-Германия» Эдгар Вайлер в своем послании поделился личными ощущениями после посещения мемориального комплекса «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдгар Вайлер, глава общества дружбы «Беларусь-Германия»:

Весьма позитивным опытом, которым сегодня можно делиться, является обретение дружбы между нашими народами и извлечение уроков из прошлого. Мне тем более радостно отметить, что через 75 лет после трагедии в Хатыни наши народы нашли общие ответы на целый ряд вопросов и успешно развивают сотрудничество в политической, общественной, экономической, спортивной, культурной и других областях.