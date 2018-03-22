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Эдгар Вайлер: «Через 75 лет после трагедии в Хатыни наши народы нашли общие ответы на целый ряд вопросов»

22 марта 2018 15:03
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Новости Беларуси. Глава общества дружбы «Беларусь-Германия» Эдгар Вайлер в своем послании поделился личными ощущениями после посещения мемориального комплекса «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдгар Вайлер, глава общества дружбы «Беларусь-Германия»:
Весьма позитивным опытом, которым сегодня можно делиться, является обретение дружбы между нашими народами и извлечение уроков из прошлого. Мне тем более радостно отметить, что через 75 лет после трагедии в Хатыни наши народы нашли общие ответы на целый ряд вопросов и успешно развивают сотрудничество в политической, общественной, экономической, спортивной, культурной и других областях.

# общество # 75 лет трагедии Хатыни # Эдгар Вайлер

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