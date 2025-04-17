Чрезвычайное происшествие в США. В штате Юта сильный взрыв уничтожил военный завод. О жертвах и пострадавших сообщений пока нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из зданий оказалось полностью уничтожено. Над объектом поднимается огромный столб дыма. Пока неизвестно, произошел ли выброс в атмосферу опасных веществ. Но местным жителям настоятельно рекомендуют избегать этого района. Известно, что предприятие выпускало твердотопливные ракетные двигатели, выполняло заказы американских военно-воздушных сил и NASA. В связи со спецификой продукции, журналистов не пустили на территорию завода. А руководство предприятия категорически отказалось комментировать произошедшее. Там лишь отметили, что специальная комиссия выясняет все обстоятельства ЧП.