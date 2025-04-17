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В штате Юта сильный взрыв уничтожил военный завод

17 апреля 2025 10:36
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Чрезвычайное происшествие в США. В штате Юта сильный взрыв уничтожил военный завод. О жертвах и пострадавших сообщений пока нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Юта сильный взрыв уничтожил военный завод-2

Одно из зданий оказалось полностью уничтожено. Над объектом поднимается огромный столб дыма. Пока неизвестно, произошел ли выброс в атмосферу опасных веществ. Но местным жителям настоятельно рекомендуют избегать этого района. Известно, что предприятие выпускало твердотопливные ракетные двигатели, выполняло заказы американских военно-воздушных сил и NASA. В связи со спецификой продукции, журналистов не пустили на территорию завода. А руководство предприятия категорически отказалось комментировать произошедшее. Там лишь отметили, что специальная комиссия выясняет все обстоятельства ЧП.

# Новости США # США # Взрыв

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