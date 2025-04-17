Наше движение к союзу между Беларусью и Россией должно основываться прежде всего на экономике – Лукашенко

Выстроить взаимодействие по формуле «единое Отечество – два государства» – главная задача, которая стоит перед союзом Беларуси и России. Трудиться над ее исполнением теперь будет Сергей Глазьев. Сейчас он заместитель госсекретаря Союзного государства, однако вскоре сменит на руководящем посту Дмитрия Мезенцева. О принятом на уровне Президентов решении сегодня, 17 апреля, на встрече с Сергеем Глазьевым объявил Александр Лукашенко. В фокусе внимания – развитие отношений и перспективы сотрудничества «союза двух», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне глобальных вызовов и санкционного давления Союзное государство демонстрирует устойчивость и динамичное развитие. Фундамент двустороннего взаимодействия – тесная экономическая интеграция. На этом важном факте глава государства не раз делал акцент. По итогам 2024 года, объем торговли Беларуси и России превысил 56 миллиардов долларов. Основу сотрудничества составляют интеграционные программы, акцент в которых делается в том числе и на импортозамещающую продукцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше движение к союзу, теснейшему союзу между Беларусью и Россией, должно основываться прежде всего на экономике. Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Федоровича Мезенцева и он уходит на другую работу. Мы договорились и приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства. Думаю, что эффект будет хорошим. Поэтому вот тема нашего сегодняшнего разговора в узком понимании. Мы еще не один раз встретимся, и вы меня как председателя Высшего Государственного Совета ознакомите со своими виденьем и предложениями. И эта формула «единое Отечество – два государства», я думаю, на сегодняшний день – это реализуемая идея. Я часто говорю, что мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но, тем не менее, мы эту задачу должны решить. В противном случае вы видите, что происходит вокруг нас.

В условиях санкций и конфронтации с Западом – Беларусь и Россия усилили координацию и в сфере обороны. Недавно в силу вступил Договор о гарантиях безопасности. Его по итогам официальных переговоров, которые прошли в марте в Москве, подписали Александр Лукашенко и Владимир Путин. В документе закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность наших стран, а также Союзного государства в целом.