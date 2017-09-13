Готовим кукурузу со сливочным маслом и специями

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
В качестве «ссобойки» я предлагаю брать ещё такой замечательный продукт, как кукурузу.
На самом деле, это – чудесный продукт для того, чтобы утолить голод.
Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
В качестве «ссобойки» я предлагаю брать ещё такой замечательный продукт, как кукурузу.
На самом деле, это – чудесный продукт для того, чтобы утолить голод.
Богат углеводами и, более того, это, вообще, вкус, знакомый с детства. Кто из нас не любит кукурузу? И почему-то мы не берём её с собой. Для того, чтобы она была вкуснее, я воспользуюсь таким приёмом: сливочное масло.
Смазываете готовую кукурузу, которая варилась столько, сколько ей положено.
Сладкие сорта варятся меньше, кормовые, как их называют, варятся дольше. Но последние я люблю гораздо больше. Это вкус моего советского детства.
Осталось посолить, приправить специями и упаковать её.