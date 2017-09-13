Прямой эфир

Готовим кукурузу со сливочным маслом и специями

13 сентября 2017 15:13
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Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
В качестве «ссобойки» я предлагаю брать ещё такой замечательный продукт, как кукурузу.

На самом деле, это – чудесный продукт для того, чтобы утолить голод.

Готовим кукурузу со сливочным маслом и специями-1


Богат углеводами и, более того, это, вообще, вкус, знакомый с детства. Кто из нас не любит кукурузу? И почему-то мы не берём её с собой. Для того, чтобы она была вкуснее, я воспользуюсь таким приёмом: сливочное масло.

Смазываете готовую кукурузу, которая варилась столько, сколько ей положено.

Готовим кукурузу со сливочным маслом и специями-4


Сладкие сорта варятся меньше, кормовые, как их называют, варятся дольше. Но последние я люблю гораздо больше. Это вкус моего советского детства.

Осталось посолить, приправить специями и упаковать её. 

Готовим кукурузу со сливочным маслом и специями-7

Тренер Вика Свит: «60-70% успеха – то, что мы кушаем. Если не налажен режим правильного питания, результата не будет»

# общество # Рецепты # Алёна Высоцкая

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