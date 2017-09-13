Готовим бутерброд с творожным сыром, укропом и лососем

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сегодня я хочу поговорить о «ссобойках». При этом слове у многих из нас возникает ассоциация с бутербродом. И кто-то скажет: «Бутерброд – это нездоровая «ссобойка». Позволю себе не согласиться, ведь всё зависит от того, как его приготовить. И, кстати, уж лучше захватить с собой приготовленный собственноручно бутерброд, чем перебиваться на ходу откровенным фаст-фудом, что абсолютно нарушает нормы здорового питания. Для основы я использую хлеб.



Хлеб у меня – белковый, выбирала специально. Можно выбирать зерновой. И, самое главное, подсушить его. Подсушенный хлеб боле полезен и стучит. Более того, он здорово хранится, потому что хлеб мягкий может потихонечку развалиться в Вашей «ссобойке». Хлеб из правильной муки – это сложные углеводы, очень полезные.

В качестве белка я использую рыбу – слабосолёный лосось. Использую творожный сыр – он достаточно низкой жирности, поэтому «ссобойка» получится полезной. И зелень, куда же без неё. Главное, правильно сочетать. Хорошенько измельчить укроп.



Укроп я нарезала – не только самые тонкие стебелёчки, но и основания, поскольку там, всё-таки, максимум эфирных масел и весь запах укропа практически там. И, более того, не бойтесь, если маленькие, но полезные кусочки основания стеблей попадутся и будут похрустывать – это очень классный приём, которые используют многие повара. Когда сочетается мягкое с хрустящим, солёное со сладким. Есть такие приёмы, когда очень здорово поиграть разными текстурами продуктов.

Смешиваю с укропом творожный сыр.



Он, кстати, будет выступать ещё таким скрепляющим элементом.

Хлеб тонкий, намазываю на него вот эту основу из творожного сыра.



Вот и готов мой практически бургер, который можно взять с собой.

А для того, чтобы он был более эстетичным и лучше хранился, предлагаю использовать пергаментную бумагу.