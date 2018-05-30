Успешность декрета – взаимодействие всех уровней власти. В Беларуси внедрили комплексный мониторинг ситуации на рынке труда

Новости Беларуси. В Беларуси впервые внедрен комплексный мониторинг ситуации на рынке труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все регионы выполнили прогнозные показатели в области содействия занятости. 30 мая белорусские сенаторы приняли к сведению Декрет № 1. «За» высказались все 47 человек. Об этом документе уже сказано немало. Он должен уравновесить ситуацию на рынке труда. Первая задача – помочь тем, кто хочет трудоустроиться. Вторая – стимулировать к работе.

Занятость населения – теперь важнейший критерий в работе власти на местах. Причём к каждому человеку индивидуальный подход. Что же касается оплаты полной стоимости субсидируемых государством услуг, то она будет введена с января. Перечень определён Советом Министров. По словам разработчиков документа, возмещение полной стоимости затрат должно стать одним из стимулов к трудоустройству.