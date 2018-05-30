Успешность декрета – взаимодействие всех уровней власти. В Беларуси внедрили комплексный мониторинг ситуации на рынке труда

Новости Беларуси. В Беларуси впервые внедрен комплексный мониторинг ситуации на рынке труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все регионы выполнили прогнозные показатели в области содействия занятости.
30 мая белорусские сенаторы приняли к сведению Декрет № 1. «За» высказались все 47 человек. Об этом документе уже сказано немало. Он должен уравновесить ситуацию на рынке труда. Первая задача – помочь тем, кто хочет трудоустроиться. Вторая – стимулировать к работе.
Занятость населения – теперь важнейший критерий в работе власти на местах. Причём к каждому человеку индивидуальный подход. Что же касается оплаты полной стоимости субсидируемых государством услуг, то она будет введена с января. Перечень определён Советом Министров. По словам разработчиков документа, возмещение полной стоимости затрат должно стать одним из стимулов к трудоустройству.
Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это, в первую очередь, решение вопросов о трудоустройстве людей, которые оказались в трудной ситуации. Это создание новых рабочих мест. Это принятие мер к тем людям, которые не хотят осуществлять трудовую деятельность и ведут асоциальный образ жизни.
Поэтому успешность декрета – это консолидированное взаимодействие всех уровней власти, всех заинтересованных.
Кроме того, сегодня в Совете Республики рассмотрели изменения и дополнения в Воздушный кодекс, в закон «О защите прав потребителей». Ратифицировано несколько международных соглашений и меморандумов.