Активисты БРСМ собрались в Минске, чтобы подвести итоги работы за 3 года и обсудить новые проекты

Новости Беларуси. 43-й съезд БРСМ собрал в Минске делегатов со всей страны 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раз в три года активисты объединения встречаются в таком формате, чтобы подвести итоги и определить стратегию развития, а также новые проекты.

Приветствие делегатам съезда направил Президент Александр Лукашенко. Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске Белорусский республиканский союз молодежи известен масштабными проектами, приносящими реальную пользу государству в целом и отдельно взятому ее жителю.

Александр Лукьянов, старший инспектор Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Наш известный проект «Ствол викинга», который является одним из составляющих модификации пожарных стволов, на сегодняшний день уже монетизируется. За истекший период выпущено более 6 тысяч единиц изделий, и это уже приносит конкретные дивиденды – на общую сумму порядка 1 миллиона 200 тысяч долларов.