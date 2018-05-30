Активисты БРСМ собрались в Минске, чтобы подвести итоги работы за 3 года и обсудить новые проекты
Новости Беларуси. 43-й съезд БРСМ собрал в Минске делегатов со всей страны 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раз в три года активисты объединения встречаются в таком формате, чтобы подвести итоги и определить стратегию развития, а также новые проекты.
Приветствие делегатам съезда направил Президент Александр Лукашенко.
Президент Беларуси направил приветствие участникам съезда БРСМ, который состоится 30 мая в Минске
Белорусский республиканский союз молодежи известен масштабными проектами, приносящими реальную пользу государству в целом и отдельно взятому ее жителю.
Александр Лукьянов, старший инспектор Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Наш известный проект «Ствол викинга», который является одним из составляющих модификации пожарных стволов, на сегодняшний день уже монетизируется. За истекший период выпущено более 6 тысяч единиц изделий, и это уже приносит конкретные дивиденды – на общую сумму порядка 1 миллиона 200 тысяч долларов.
Сергей Бычков, председатель правления общественного объединения «Совет отцов» (Гомель):
Мы представляем проект «ПапаЗал». Папы и дети вместе проводят время в спортивных залах школ. Проект работает в нескольких городах Беларуси: на сегодня это Гомель, Минск, Калинковичи, Петриков, Брест, Могилев, также работают в Тольятти (в России) и в Киеве (Украина).
Сейчас делегаты съезда презентуют свои инициативы. Завершится съезд избранием нового руководящего состава БРСМ.