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«Государство старается оказывать полное содействие этим семьям». Владимир Кухарев вручил Ордена Матери жительницам Минска

12 октября 2020 20:29
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Новости Беларуси. В городском дворце культуры Минска торжественно вручили Ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из рук председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева высокую награду получили почти полсотни минчанок.

«Государство старается оказывать полное содействие этим семьям». Владимир Кухарев вручил Ордена Матери жительницам Минска-1

Большинство из них воспитывают пятерых детей. У одной из мам – восемь дочерей и сыновей. Примечательно, что многие из женщин успешно совмещают материнство и профессиональную самореализацию.

«Государство старается оказывать полное содействие этим семьям». Владимир Кухарев вручил Ордена Матери жительницам Минска-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Государство старается оказывать полное содействие этим семьям. Это и материальная помощь, это и строительство детских садов, школ.

«Государство старается оказывать полное содействие этим семьям». Владимир Кухарев вручил Ордена Матери жительницам Минска-7

Юлия Шапор, многодетная мама:
В нашей семье пятеро детей – четыре сына и одна дочка. Старшему сыну 17 лет, младшему два годика. Я очень надеюсь, что оправдаю эту награду и мои дети вырастут достойными гражданами Республики Беларусь.

«Государство старается оказывать полное содействие этим семьям». Владимир Кухарев вручил Ордена Матери жительницам Минска-10

Елена Широкая, многодетная мама:
У мам на самом деле не так много праздников своих. Обычно дети – там какие-то концерты, кружки – ты уже к ним подстраиваешься. А вот наши… Вот это здорово.

«Государство старается оказывать полное содействие этим семьям». Владимир Кухарев вручил Ордена Матери жительницам Минска-13

Я очень люблю свою маму, она хорошая, красивая.

«Государство старается оказывать полное содействие этим семьям». Владимир Кухарев вручил Ордена Матери жительницам Минска-16

Вместе с наградой и цветами в преддверии Дня матери женщины получили денежную помощь – около 1 300 рублей. К слову, вручением орденов торжество не завершилось. Перед матерями выступили творческие коллективы.

Всего в Минске проживают 533 семьи, где воспитывают более пяти детей.

# Госнаграды # общество # Владимир Кухарев # Юлия Шапор # Елена Широкая # Фотофакт

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