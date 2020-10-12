«Государство старается оказывать полное содействие этим семьям». Владимир Кухарев вручил Ордена Матери жительницам Минска

Из рук председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева высокую награду получили почти полсотни минчанок.

Новости Беларуси. В городском дворце культуры Минска торжественно вручили Ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Большинство из них воспитывают пятерых детей. У одной из мам – восемь дочерей и сыновей. Примечательно, что многие из женщин успешно совмещают материнство и профессиональную самореализацию.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Государство старается оказывать полное содействие этим семьям. Это и материальная помощь, это и строительство детских садов, школ.

Юлия Шапор, многодетная мама: В нашей семье пятеро детей – четыре сына и одна дочка. Старшему сыну 17 лет, младшему два годика. Я очень надеюсь, что оправдаю эту награду и мои дети вырастут достойными гражданами Республики Беларусь.

Елена Широкая, многодетная мама: У мам на самом деле не так много праздников своих. Обычно дети – там какие-то концерты, кружки – ты уже к ним подстраиваешься. А вот наши… Вот это здорово.

Я очень люблю свою маму, она хорошая, красивая.

Вместе с наградой и цветами в преддверии Дня матери женщины получили денежную помощь – около 1 300 рублей. К слову, вручением орденов торжество не завершилось. Перед матерями выступили творческие коллективы.

Всего в Минске проживают 533 семьи, где воспитывают более пяти детей.