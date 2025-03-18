Кому помогает «Центр социальных решений» в Пинске? Рассказал директор организации

О том, чем оно уникально и кому помогают его сотрудники, в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказал гость, директор центра Владимир Горох.

Многих часто волнует вопрос, как же сделать этот мир лучше. Так начать-то надо с себя и помочь ближнему, как это делает благотворительное учреждение «Центр социальных решений» в Пинске.

Владимир Горох, директор благотворительного учреждения «Центр социальных решений»: Идея центра возникла в 2019 году. Вместе с родителями детей-инвалидов мы решили открыть большой благотворительный проект, который под собой бы объединил детей с ДЦП, детей с аутизмом, детей с синдромом Дауна, тяжелобольных детей, детей хосписных, детей из социально опасного положения. С тех пор, с 2019 года, мы очень активно работаем.

Александр Меженный, ведущий:

Как сама мысль пришла? Вы решили объединить родителей, у них есть проблема. Но что двигало вами?

Владимир Горох:

Все началось в 2013 году, когда я пришел в Православное молодежное братство и мы начали такие социальные благотворительные проекты, поддержку семей с детьми-инвалидами. Я столкнулся с этой категорией семей и увидел, насколько они нуждаются во внимании и помощи на тот момент. Мы начали понемножку организовывать какие-то благотворительные акции в поддержку семей для покупки дорогостоящих лекарств, начали организовать благотворительные концерты, программы для развлечения. Дети из семей таких, которые в основном-то сидят дома, начали подключать специалистов, психологов, юристов, других специалистов в другой сфере, которые нужны были. Потихонечку это все образовывалось в такую большую-большую деятельность.

С того момента мы все вместе, познакомившись с родителями, решили, что это надо сделать еще более обширно, еще более профессионально, еще более открыто и вовлекать еще больше таких семей. Сейчас у нас уже 126 семей подопечных.