Что будет в финале конкурса «Мисс Минск – 2025»? Хореографы-постановщики приоткрыли тайну

18 марта в 21:30 на телеканале РТР-Беларусь интрига будет раскрыта: мы покажем финал конкурса «Мисс Минск-2025». До развязки финалисток отделяют всего несколько часов. Как они готовились к финалу и какие сюрпризы ждут зрителей, рассказали специалисты, которые провели с самыми красивыми девушками Минска плечом к плечу этот последний месяц подготовки к финалу. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – хореографы-постановщики конкурса «Мисс Минск – 2025» Дарья Полищук и Даниил Фибик.

Александр Меженный, ведущий:

Что сегодня увидит телезритель в 21:30 на нашем телеканале?

Даниил Фибик, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Будет не только дефиле чистое, но будут большие фрагменты хореографии, которые зритель сегодня в 21:30 сможет увидеть и насладиться. Будет очень много тематик, актуальных для нашего сегодняшнего времени.

Дарья Полищук, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Наш режиссер-постановщик привнесла концепцию достаточно интересную, которая затрагивает такие сакральные темы, касающиеся нашей страны. То есть защита окружающей среды, что безумно важно, также космос. Мы затрагиваем тему, чтобы осветить событие – полет Марины Василевской в космос. Также будут участвовать в постановке глухонемые дети, и мы будем дефилировать на языке жестов. То есть у нас будут движения, связанные с этим. И, в принципе, каждое дефиле – это маленькая история, за чем очень интересно наблюдать.