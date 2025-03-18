Что будет в финале конкурса «Мисс Минск – 2025»? Хореографы-постановщики приоткрыли тайну
18 марта в 21:30 на телеканале РТР-Беларусь интрига будет раскрыта: мы покажем финал конкурса «Мисс Минск-2025». До развязки финалисток отделяют всего несколько часов.
Как они готовились к финалу и какие сюрпризы ждут зрителей, рассказали специалисты, которые провели с самыми красивыми девушками Минска плечом к плечу этот последний месяц подготовки к финалу.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – хореографы-постановщики конкурса «Мисс Минск – 2025» Дарья Полищук и Даниил Фибик.
Александр Меженный, ведущий:
Что сегодня увидит телезритель в 21:30 на нашем телеканале?
Даниил Фибик, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Будет не только дефиле чистое, но будут большие фрагменты хореографии, которые зритель сегодня в 21:30 сможет увидеть и насладиться. Будет очень много тематик, актуальных для нашего сегодняшнего времени.
Дарья Полищук, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Наш режиссер-постановщик привнесла концепцию достаточно интересную, которая затрагивает такие сакральные темы, касающиеся нашей страны. То есть защита окружающей среды, что безумно важно, также космос. Мы затрагиваем тему, чтобы осветить событие – полет Марины Василевской в космос. Также будут участвовать в постановке глухонемые дети, и мы будем дефилировать на языке жестов. То есть у нас будут движения, связанные с этим. И, в принципе, каждое дефиле – это маленькая история, за чем очень интересно наблюдать.
Юлия Самусенко, ведущая:
Шоу запланировано масштабное, невероятное, красивое. Расскажите, что за этим стояло? Сколько дней, ночей подготовки? Какая команда над этим всем работала?
Даниил Фибик:
Подготовка к конкурсу началась еще задолго до утвержденного графика наших репетиций, но на сам конкурс – было выделено четыре недели, в которые были вложены и мастер-классы по дефиле, по сценическому движению, естественно, по хореографии. А также девушки за этот период посетили различные мероприятия спонсоров нашего конкурса.
На сегодня я с уверенностью могу сказать, что девушки у нас полностью готовы. Они в себе уже уверены.
Подробности смотрите в видео.