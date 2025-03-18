Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Витамины круглый год. Столичное парниково-тепличное хозяйство увеличило объемы зелени и овощей в межсезонье. Огурцы, помидоры, перец, баклажаны, свежая зелень и салаты – на наших столах все это можно встретить круглый год, включая снежную зиму. Причем все отечественное.

А в этой теплице выращивают рассаду для оформления столицы.

Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината:

На данный момент мы находимся на маточных культурах ирезине – это цветок декоративный, который выращивается в большом количестве для озеленения города Минска. Нашим предприятием планируется произвести посадочный материал однолетних цветочных растений в объемах более 1 миллиона 350 тысяч штук.

Помимо этого, наше предприятие выполняет очень большие объемы по оформлению, доращиванию и выращиванию цветочных композиций, так называемых ампельных культур, выращиваемых в кашпо, которые все видят на разделительных полосах города Минска, но также на других знаковых объектах.