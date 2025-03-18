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Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне

18 марта 2025 11:40
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.   

Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне-2

Витамины круглый год. Столичное парниково-тепличное хозяйство увеличило объемы зелени и овощей в межсезонье. Огурцы, помидоры, перец, баклажаны, свежая зелень и салаты – на наших столах все это можно встретить круглый год, включая снежную зиму. Причем все отечественное.

Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне-4

А в этой теплице выращивают рассаду для оформления столицы.

Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне-6

Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината:
На данный момент мы находимся на маточных культурах ирезине – это цветок декоративный, который выращивается в большом количестве для озеленения города Минска. Нашим предприятием планируется произвести посадочный материал однолетних цветочных растений в объемах более 1 миллиона 350 тысяч штук.

Помимо этого, наше предприятие выполняет очень большие объемы по оформлению, доращиванию и выращиванию цветочных композиций, так называемых ампельных культур, выращиваемых в кашпо, которые все видят на разделительных полосах города Минска, но также на других знаковых объектах.

Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне-8

Только представьте – более 130 разновидностей однолетних растений на лето. И, конечно, хризантемы, которые будут радовать горожан с осени до глубоких заморозков. Их высадят вдоль разделительных полос и на вертикальных сооружениях. Как и ранее, город будут украшать и кусты роз: на улицах, в парках и скверах.

Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне-10

Андрей Морозов:
Начиная с 28 декабря, ведется работа по выращиванию цветочного посадочного материала для озеленения города. Уже у нас высеяно практически 1,2 миллиона цветов. Уже мы ведем пикировочные работы, рассадочные работы. Работы с каждым днем становится больше и больше.

Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне-12

Совсем скоро города Беларуси традиционно заиграют яркими красками. 

Подробнее смотрите в видео.

# Озеленение # Растения и цветы # Андрей Морозов

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