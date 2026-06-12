Выпускные вечера для 11-классников пройдут 12 июня в Беларуси

Особенный день, который навсегда останется в их памяти. По всей Беларуси 12 июня пройдут выпускные вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 58 тысяч 11-классников попрощаются со школой. Именно они, амбициозные, талантливые и целеустремленные, сегодня делают первый шаг во взрослую жизнь. И именно им предстоит строить и определять будущее нашей независимой Беларуси.

После торжественного вручения аттестатов и медалей в родных школах, столичных выпускников ждет грандиозная новация. Минск будет праздновать в абсолютно новом формате: развлекательную программу примут четыре крупнейшие площадки города. Сценарии шоу наполнены глубоким смыслом – любовью к родной земле, гордостью за историю, темами Года белорусской женщины и памятных дат.

Но выпускной – это еще и энергия молодости. Для ребят выступят топовые артисты и блогеры, а масштабный марафон завершится зажигательной дискотекой. Начиная с полуночи, праздник продлится до самого рассвета, где вчерашние школьники встретят первый день своей новой взрослой жизни.