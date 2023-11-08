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Госстандарт: качество белорусской продукции – это бренд

08 ноября 2023 13:36
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Новости Беларуси. Повышение качества продукции – экономическая задача нашей страны. Решая ее, компании могут быть уверены в своем будущем, особенно в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госстандарт: качество белорусской продукции – это бренд-1

Направления работы в сфере качества обозначены в специальной программе. Она рассчитана до 2025 года и предполагает ужесточение критериев качества, усиление системы менеджмента и разработку новых стандартов. Их уже утверждено около 500, причем в соответствии с международными требованиями. Это позволяет повышать конкурентоспособность белорусской продукции на международных рынках.

Госстандарт: качество белорусской продукции – это бренд-4

Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Качество – это бренд на сегодня Республики Беларусь. Наша продукция славится везде именно непосредственно качеством. Качество – это конкурентоспособность, это имидж страны, это узнаваемость наших отечественных товаров. И эта позиция принята на государственном уровне.

Госстандарт: качество белорусской продукции – это бренд-7

Важность повышения качества продукции отмечают на самом высоком уровне. В сентябре глава государства во время посещения Могилевской области озвучил идею – объявить 2024-й Годом качества.

# Государственная политика # общество # Елена Моргунова # Фотофакт

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