Госстандарт: качество белорусской продукции – это бренд

Новости Беларуси. Повышение качества продукции – экономическая задача нашей страны. Решая ее, компании могут быть уверены в своем будущем, особенно в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направления работы в сфере качества обозначены в специальной программе. Она рассчитана до 2025 года и предполагает ужесточение критериев качества, усиление системы менеджмента и разработку новых стандартов. Их уже утверждено около 500, причем в соответствии с международными требованиями. Это позволяет повышать конкурентоспособность белорусской продукции на международных рынках.

Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Качество – это бренд на сегодня Республики Беларусь. Наша продукция славится везде именно непосредственно качеством. Качество – это конкурентоспособность, это имидж страны, это узнаваемость наших отечественных товаров. И эта позиция принята на государственном уровне.