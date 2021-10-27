Дети вынуждены идти пешком 6 км. С какой проблемой столкнулись жители Ждановичей?

Обращения поступают не только из Вилейки. Так, например, жители Ждановичей приехали с транспортной проблемой. В агрогородке с начала октября отменены некоторые маршрутные такси, а курсирующие не доезжают до их домов. Дети из школы вынуждены идти 4, а то и 6 километров пешком, что небезопасно, особенно в осенне-зимний период. Обращались в транспортные службы, но понимания не нашли.

Татьяна Печенева, жительница агрогородка Ждановичи:

Нормально было – жизнеобеспечение, транспорт. Потом директор столичного предприятия транспорта дал разрешение частнику везти две маршрутки и в связи с этим разрешением резко отменил половину маршрутов автобусов. Ну, когда были частные маршрутки, мы не против были. Два рубля стоил проезд, все было хорошо. Потом частник в начале этого года, учебного года для детей, резко, ничего не объясняя, снимает эти маршруты. Ему это экономически невыгодно. Мы не просим многого, но мы просим просто обеспечить, чтобы дети могли в школу ездить, чтобы мы могли добираться до работы спокойно. Потому что это вопрос нашего жизнеобеспечения. И мы очень надеемся, что этот вопрос будет решен, потому что обсуждение было очень конструктивное.

Вопрос взят на контроль, дано поручение разобраться в ситуации в течение двух недель. Встреча с населением началась в полдень в здании райисполкома и завершится только после того, как будут выслушаны все, кто пришел на прием.