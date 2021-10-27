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Кукурузу в Беларуси планируют убрать до 7 ноября

27 октября 2021 07:48
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии близки к завершению сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кукурузу в Беларуси планируют убрать до 7 ноября-1

Напомним, 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Президент Беларуси потребовал не расслабляться в вопросе оперативного проведения осенних полевых работ. Сейчас они ведутся по всем фронтам.  

Кукурузу в Беларуси планируют убрать до 7 ноября-4

Недобор зерновых из-за засушливого лета планируют компенсировать кукурузой. Ее уже намолочено свыше миллиона 100 тысяч тонн. Ежедневно убирается около 7 тысяч гектаров этой культуры, которая дает намолот выше прошлогоднего – 75,8 центнера на круг. Было 68. Полностью кукурузу в Беларуси планируют убрать до 7 ноября.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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