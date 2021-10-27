Новости Беларуси. Белорусские аграрии близки к завершению сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские аграрии близки к завершению сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Президент Беларуси потребовал не расслабляться в вопросе оперативного проведения осенних полевых работ. Сейчас они ведутся по всем фронтам.
Недобор зерновых из-за засушливого лета планируют компенсировать кукурузой. Ее уже намолочено свыше миллиона 100 тысяч тонн. Ежедневно убирается около 7 тысяч гектаров этой культуры, которая дает намолот выше прошлогоднего – 75,8 центнера на круг. Было 68. Полностью кукурузу в Беларуси планируют убрать до 7 ноября.