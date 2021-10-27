Кукурузу в Беларуси планируют убрать до 7 ноября

Новости Беларуси. Белорусские аграрии близки к завершению сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Президент Беларуси потребовал не расслабляться в вопросе оперативного проведения осенних полевых работ. Сейчас они ведутся по всем фронтам.