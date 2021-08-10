«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели множество вопросов и разных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – в обществе должно появиться четкое понимание, куда будем двигаться дальше и как решаются существующие вопросы.
«Большой разговор с Президентом»: мнения и комментарии.
Ксения Худолей, корреспондент:
Большой разговор – большой фидбэк. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером быстро поднялись в тренды видеохостингов. Неожиданно? Едва ли. Вопросы и ответы дискуссии можно разбить на цитаты и еще долго обсуждать.
Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект
Санкционные снаряды – излюбленное оружие Запада. Трудно вспомнить время, когда Беларусь и Россия могли свободно вздохнуть от экономических претензий современных демократий. Поводы финансово прижать наших союзников были самые разные.
Лукашенко: ошибки извлечём и будем самодостаточными и независимыми и в экономике. Вот в чём суть санкций
Интерес к тому, как Беларусь и Россия намерены отражать экономический удар, можно считать, исчерпан. «Большой разговор» дал понять всем заинтересованным – действовать будем сообща и довольно жестко. Закрывать глаза на затянувшуюся игру в санкционные салки никто не станет.
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Ксения Худолей:
И если братским народам в экономическом вопросе все предельно ясно, зарубежным гостям «Большого разговора» пришлось переспрашивать. Видимо, такое положение вещей – по-союзному крепкое – у них на родине мало кого устроит.
По поводу санкций вы предупредили, что американцы не должны переходить красную черту. Что будет красной чертой именно для американцев?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы просто пользуетесь своим монопольным правом печатать иностранную валюту и контролировать ее ход. И пользуетесь тем, что в результате событий в Европе, Азии вы на этом поднялись, создали мощную империю, которая потихоньку, потихоньку катится вниз благодаря политике вашей непонятной.
Ксения Худолей:
Раз за разом повторять вопросы белорусскому лидеру, похоже, редакционная политика западных СМИ. К диалогу с Лукашенко всех желающих пригласили задолго. Но как же вышло, что вопросы нашему Президенту журналисты из Америки, Англии и Польши придумали дословно идентичные?
Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам, которые заявляют о том, что вы принимаете участие в репрессиях против гражданского общества?
После столько жестокости, после таких репрессий…
Почему вы так жестоко относитесь к собственному народу?
Ксения Худолей:
Глава государства ответил каждому, не жалея времени – все-таки люди приехали отработать задание.
Александр Лукашенко – американской журналистке: вы законно избранного президента растоптали, убрали его из СМИ
А тем, кто не расслышал позицию лидера суверенного государства и его народа, Александр Лукашенко даже готов разъяснить ее в интервью. Правда, на белорусских демократичных условиях.
Александр Лукашенко: я не исключаю этого при одном условии, если вы дадите все, что скажу
Ксения Худолей:
К слову, журналистский тет-а-тет с Президентом Беларуси – один из самых популярных запросов этого «Большого разговора». И, судя по спектру затронутых 10 августа тем, список вопросов для интервью у многих гостей гораздо оригинальнее, чем у западных коллег.