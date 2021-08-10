«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели множество вопросов и разных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – в обществе должно появиться четкое понимание, куда будем двигаться дальше и как решаются существующие вопросы. «Большой разговор с Президентом»: мнения и комментарии.

Ксения Худолей, корреспондент:

Большой разговор – большой фидбэк. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером быстро поднялись в тренды видеохостингов. Неожиданно? Едва ли. Вопросы и ответы дискуссии можно разбить на цитаты и еще долго обсуждать. Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект

Санкционные снаряды – излюбленное оружие Запада. Трудно вспомнить время, когда Беларусь и Россия могли свободно вздохнуть от экономических претензий современных демократий. Поводы финансово прижать наших союзников были самые разные. Лукашенко: ошибки извлечём и будем самодостаточными и независимыми и в экономике. Вот в чём суть санкций Интерес к тому, как Беларусь и Россия намерены отражать экономический удар, можно считать, исчерпан. «Большой разговор» дал понять всем заинтересованным – действовать будем сообща и довольно жестко. Закрывать глаза на затянувшуюся игру в санкционные салки никто не станет.

По поводу санкций вы предупредили, что американцы не должны переходить красную черту. Что будет красной чертой именно для американцев?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы просто пользуетесь своим монопольным правом печатать иностранную валюту и контролировать ее ход. И пользуетесь тем, что в результате событий в Европе, Азии вы на этом поднялись, создали мощную империю, которая потихоньку, потихоньку катится вниз благодаря политике вашей непонятной. Ксения Худолей:

Раз за разом повторять вопросы белорусскому лидеру, похоже, редакционная политика западных СМИ. К диалогу с Лукашенко всех желающих пригласили задолго. Но как же вышло, что вопросы нашему Президенту журналисты из Америки, Англии и Польши придумали дословно идентичные?

Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам, которые заявляют о том, что вы принимаете участие в репрессиях против гражданского общества?

После столько жестокости, после таких репрессий…

Почему вы так жестоко относитесь к собственному народу? Ксения Худолей:

Глава государства ответил каждому, не жалея времени – все-таки люди приехали отработать задание. Александр Лукашенко – американской журналистке: вы законно избранного президента растоптали, убрали его из СМИ