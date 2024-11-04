Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники сельского хозяйства

За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и достижение высоких производственных показателей. Глава государства подписал указ о вручении госнаград и благодарностей работникам сельскохозяйственной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, чей труд оценен на высшем уровне, трактористы-машинисты, агрономы, ветеринарные врачи, операторы машинного доения. У каждого из них разные рабочие задачи, но одна общая цель – развивать агропромышленный комплекс страны, обеспечивая продовольственную безопасность Беларуси.

Сегодня же Александр Лукашенко подписал еще один указ. Заслуженные награды получат и те, кто откликнулся на призыв нашего Президента и принял активное участие в ликвидации последствий летнего урагана. За плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера госнаград удостоен 41 человек, еще 106 – благодарности Президента.