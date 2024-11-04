Прямой эфир

Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники сельского хозяйства

04 ноября 2024 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и достижение высоких производственных показателей. Глава государства подписал указ о вручении госнаград и благодарностей работникам сельскохозяйственной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники сельского хозяйства-2

Среди тех, чей труд оценен на высшем уровне, трактористы-машинисты, агрономы, ветеринарные врачи, операторы машинного доения. У каждого из них разные рабочие задачи, но одна общая цель – развивать агропромышленный комплекс страны, обеспечивая продовольственную безопасность Беларуси. 

Сегодня же Александр Лукашенко подписал еще один указ. Заслуженные награды получат и те, кто откликнулся на призыв нашего Президента и принял активное участие в ликвидации последствий летнего урагана. За плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера госнаград удостоен 41 человек, еще 106 – благодарности Президента. 

# Александр Лукашенко # Госнаграды

Другие новости рубрики

Все новости
У столицы новый тренд – креативные субботники. Как граждан сплачивает труд, узнали у эксперта
04 ноября 2024 16:54

У столицы новый тренд – креативные субботники. Как граждан сплачивает труд, узнали у эксперта

Сергеенко: в 2024 году белорусский экспорт в страны Африки вырос почти в 4 раза, но мы можем добиться большего
04 ноября 2024 16:50

Сергеенко: в 2024 году белорусский экспорт в страны Африки вырос почти в 4 раза, но мы можем добиться большего

Лазуткин: лет 10 назад разговоры о том, как мы будем с Ираном сотрудничать, были чем-то из области фантастики
04 ноября 2024 16:36

Лазуткин: лет 10 назад разговоры о том, как мы будем с Ираном сотрудничать, были чем-то из области фантастики