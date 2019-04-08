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Госконтроль провёл ревизию в 89-ти хозяйствах Могилевской области

08 апреля 2019 09:37
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Новости Беларуси. Ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси уже посеяны более чем на половине площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госконтроль провёл ревизию в 89-ти хозяйствах Могилевской области -1

Самые высокие темпы работ – в южных регионах. Безоговорочное соблюдение технологий, производственная дисциплина и порядок – все это на особом контроле. Поставленные главой государства задачи в первую очередь касаются упреждения возможных проблем, связанных с важной сельскохозяйственной кампанией.

Госконтроль провёл ревизию в 89-ти хозяйствах Могилевской области -4

Как показывает практика, добросовестно относятся к делу далеко не все. Всплывает немало примеров бесхозяйственности. Так, в Могилевской области Госконтроль провел ревизию в 89-ти хозйствах. И только в четырех не выявили нарушений.

Госконтроль провёл ревизию в 89-ти хозяйствах Могилевской области -7

Вячеслав Осмоловский, начальник управления КГК по Могилевской области:   
В половине случаев причиной недостатков является невыполнение своих должностных обязанностей в полном объеме. 21 должностное лицо привлечено к административной ответственности. На серьезную сумму – 5700 рублей суммарно.  

Госконтроль провёл ревизию в 89-ти хозяйствах Могилевской области -10

Госконтроль провёл ревизию в 89-ти хозяйствах Могилевской области -12

Мониторинг проведения посевной кампании продолжается. В 2019 году весной в стране планируют засеять почти два с половиной миллиона гектаров. В работах задействовано около 40 тысяч тракторов.

# Сельское хозяйство # общество # Вячеслав Осмоловский # Фотофакт

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