Госконтроль провёл ревизию в 89-ти хозяйствах Могилевской области

Новости Беларуси. Ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси уже посеяны более чем на половине площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые высокие темпы работ – в южных регионах. Безоговорочное соблюдение технологий, производственная дисциплина и порядок – все это на особом контроле. Поставленные главой государства задачи в первую очередь касаются упреждения возможных проблем, связанных с важной сельскохозяйственной кампанией.

Как показывает практика, добросовестно относятся к делу далеко не все. Всплывает немало примеров бесхозяйственности. Так, в Могилевской области Госконтроль провел ревизию в 89-ти хозйствах. И только в четырех не выявили нарушений.

Вячеслав Осмоловский, начальник управления КГК по Могилевской области:

В половине случаев причиной недостатков является невыполнение своих должностных обязанностей в полном объеме. 21 должностное лицо привлечено к административной ответственности. На серьезную сумму – 5700 рублей суммарно.