Частое употребление пива может привести к развитию подагры! Кто ещё в зоне риска?

Повышенный уровень мочевой кислоты может привести к развитию такого неприятного заболевания, как подагра. Спровоцировать его может избыточная масса тела и неправильное питание. В результате кристаллы мочевой кислоты могут накапливаться в суставах, вызывая воспаление и болезненные ощущения.

Александра Щербо, врач-ревматолог клиники «Мерси»:

В развитии подагры выделяют четыре стадии. Первая – это бессимптомная гиперурикемия. Вторая стадия – это бессимптомная подагра, когда еще нет клинических проявлений артрита, но при этом при диагностике можно отметить отложение кристаллов мочевой кислоты в мягких тканях. Третьей стадией является симптоматическая подагра. Чаще всего именно на этой стадии приходят пациенты к доктору. Четвертая стадия – это тофусная подагра.

Чаще всего поражаются большие суставы, такие как сустав большого пальца ноги или колено. При подозрении на подагру важно обратиться к врачу-ревматологу. Специалист выяснит, что предшествовало приступу, а затем проведет осмотр пораженной области. Александра Щербо:

Клиническими проявлениями подагрического артрита является острая, резко возникшая боль, чаще всего в одном суставе. Боль в суставе возникает внезапно. Нарастает в течение нескольких часов. Чаще всего боль возникает ночью либо в ранние утренние часы. При этом человек отмечает покраснение пальца, отмечается припухлость, резкая болезненность при движениях. В некоторых случаях может быть повышение температуры.

У мужчин подагра встречается в 6 раз чаще, чем у женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 40–50 лет. Также в зоне риска те, кто злоупотребляет алкоголем, особенно пивом, так как оно способствует увеличению уровня мочевой кислоты в крови. Александра Щербо:

Для подтверждения диагноза используется клинический осмотр, обязательный сбор анамнеза и объективный осмотр пациента. Также для подтверждения используются лабораторные анализы. Оцениваются острофазовые показатели, повышение уровня сои, С-реактивного белка. Зачастую во время острого приступа подагры уровень мочевой кислоты находится в рамках нормальных значений, что может неверно трактоваться доктором. Поэтому уровень гиперурикемии всегда у пациентов оценивается в межприступный период. Также для подтверждения диагноза используются рентгенологические методы исследования для исключения костно-травматических поражений суставов, методы ультразвуковой диагностики для оценки синовита, активности воспаления в суставе.

Основные принципы диеты при подагре – это исключение продуктов, богатых пуринами. Это мясо, бульон, рыба, морепродукты, шпроты, а также бобовые и грибы. Александра Щербо:

С целью лечения острого приступа подагры используется применение нестероидных противовоспалительных препаратов – колхицина, глюкокортикостероидных препаратов. Также могут использоваться физиотерапевтические методы лечения для уменьшения степени воспаления. После купирования приступа артрита назначается уратснижающая терапия. Пациент должен принимать эту терапию длительно, так как лечение подагры занимает длительный период.