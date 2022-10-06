Госатомнадзор: В Беларуси планируют построить пункт захоронения радиоактивных отходов

Новости Беларуси. В Беларуси планируют построить пункт захоронения радиоактивных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта стратегии обращения с ними.

Ключевым моментом в документе является решение, что нашей стране такой объект необходим. Специалисты планируют, что это будет модульный объект – для каждого типа отходов будут отдельные отсеки. Пункт захоронения будут сооружать поэтапно. Первую очередь этого объекта планируется создать и ввести в эксплуатацию через 10 лет. Именно тогда необходимо будет захоронить первую партию отходов, которые уже образуются на БелАЭС.

Леонид Дедуль, первый заместитель начальника Госатомнадзора:

Работа предстоит большая для непосредственной эксплуатации этого пункта хранения должна быть создана организация соответствующая, которая будет принимать, при необходимости доводить до требований захоронения, хоронить и обслуживать этот пункт хранения. Нормативная база вся разработана. В рамках дальнейшей работы это и выбор площадки, принятие решения по размещению пункта хранения.

В качестве площадки для будущего пункта захоронения рассматривается вся территория Беларуси. Среди вариантов зона вблизи действующей станции, а также территории, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Дмитрий Павлов, начальник управления по обращению с радиоактивными отходами Госатомнадзора:

Окончательное решение, где будет размещаться объект, не принято, и может быть принято только на основании анализа всех факторов, которые подлежат оценке. Помимо факторов, которые обуславливают природную составляющую, оценке подлежат также социально-экономические аспекты, неэкологические факторы, радиационные факторы. Поскольку строительство данного объекта подразумевает потенциал для точки роста развития целого региона.