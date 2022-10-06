Не знаете, что приготовить из тыквы? Вот рецепт вкусного пирога

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим сезонный пирог из тыквы.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим сезонный пирог из тыквы.
В первую очередь очистим и натрем тыкву. Быстрый и удобный способ очистить сердцевину – с помощью ложки. Натираем тыкву на крупную терку.
Я выбрала для этого пирога яйца Солигорской птицефабрики специально для детей. Они так и называются «Детские», в них есть магнитики, которые потом можно повесить на холодильник. Вбиваем сюда 4 яйца и добавляем все остальные ингредиенты к натертой тыкве.
Манка, две щепотки соли, разрыхлитель, растительное масло, мука, сахар. Перемешиваем все миксером.
Перекладываем тыквенное тесто в форму. Делаем небольшие вкрапления сливочного сыра в пирог. Отправляем пирог в духовку.
Пирог готов, разрезаем его, выкладываем на сервировочную тарелку. Завтрак готов, приятного аппетита.
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