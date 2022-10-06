Прямой эфир

Не знаете, что приготовить из тыквы? Вот рецепт вкусного пирога

06 октября 2022 11:14
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим сезонный пирог из тыквы.

Не знаете, что приготовить из тыквы? Вот рецепт вкусного пирога-1

В первую очередь очистим и натрем тыкву. Быстрый и удобный способ очистить сердцевину – с помощью ложки. Натираем тыкву на крупную терку.

Не знаете, что приготовить из тыквы? Вот рецепт вкусного пирога-4

Я выбрала для этого пирога яйца Солигорской птицефабрики специально для детей. Они так и называются «Детские», в них есть магнитики, которые потом можно повесить на холодильник. Вбиваем сюда 4 яйца и добавляем все остальные ингредиенты к натертой тыкве.

Не знаете, что приготовить из тыквы? Вот рецепт вкусного пирога-7

Манка, две щепотки соли, разрыхлитель, растительное масло, мука, сахар. Перемешиваем все миксером.

Не знаете, что приготовить из тыквы? Вот рецепт вкусного пирога-10

Перекладываем тыквенное тесто в форму. Делаем небольшие вкрапления сливочного сыра в пирог. Отправляем пирог в духовку.

Не знаете, что приготовить из тыквы? Вот рецепт вкусного пирога-13

Пирог готов, разрезаем его, выкладываем на сервировочную тарелку. Завтрак готов, приятного аппетита.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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