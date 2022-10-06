Не знаете, что приготовить из тыквы? Вот рецепт вкусного пирога

Я выбрала для этого пирога яйца Солигорской птицефабрики специально для детей. Они так и называются «Детские», в них есть магнитики, которые потом можно повесить на холодильник. Вбиваем сюда 4 яйца и добавляем все остальные ингредиенты к натертой тыкве.