Когда опасно загорать? Врач дала рекомендации

Лето, солнце, пляж. Принимая солнечные ванны, так просто потерять счет времени и забыть обо всем на свете. В результате вместо золотистого загара – обгорелая кожа, не считая тех рисков, которые можно заработать при длительном времяпрепровождении на солнце. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Гончарова, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»:

Люблю загорать, но, зная опасности и риски, делаю это ограниченно и умеренно.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это сколько?

Светлана Гончарова:

Если мы начинаем, открываем сезон, то, понятно, в первое время не больше 15-20 минут и в правильное время – до 10:00 и после 17:00.