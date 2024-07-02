Когда опасно загорать? Врач дала рекомендации

Лето, солнце, пляж. Принимая солнечные ванны, так просто потерять счет времени и забыть обо всем на свете. В результате вместо золотистого загара – обгорелая кожа, не считая тех рисков, которые можно заработать при длительном времяпрепровождении на солнце. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Светлана Гончарова, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»:
Люблю загорать, но, зная опасности и риски, делаю это ограниченно и умеренно.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это сколько?
Светлана Гончарова:
Если мы начинаем, открываем сезон, то, понятно, в первое время не больше 15-20 минут и в правильное время – до 10:00 и после 17:00.
Категорически нельзя – кому противопоказан загар – подробнее здесь.