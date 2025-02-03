Какие новые вершины в планах у команды МАЗ-СПОРТавто, поделился директор по качеству предприятия

Сделано в Беларуси. Эту фразу с гордостью говорят жители нашей страны, подразумевая высокое качество продукции. Это бренд, который узнают и выбирают и у нас, и за рубежом. Это повод для гордости за страну. Александр Лукашенко вручил первые в истории суверенной Беларуси государственные знаки качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки. В чем рецепт успеха?

Юлия Алексееюк, ведущая ток-шоу: Глава государства при посещении Минского автомобильного завода отметил, что команда МАЗ-СПОРТавто – это наша гордость и, в том числе, это реклама. Какие вершины планирует покорить спортсмены в ближайшее время?

Сергей Жилич, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – директор по качеству:

Прежде всего побеждать, побеждать и побеждать. Команда МАЗ-СПОРТавто действительно является нашей гордостью и в общем-то способствует как рекламе, так и узнаваемости бренда. Но я открою вам большой секрет, что реклама, соревнования – это только надводная часть айсберга. Ведь все сотрудники команды МАЗ-СПОРТавто, включая пилотов гоночных болидов, это работники МАЗа. И более того, скажу, все болиды созданы на Минском автомобильном заводе членами команды и обычными конструкторами, которые выпускают серийные образцы нашей техники. И мы наши новинки, наши какие-то наработки научно-технические испытываем там и потом внедряем их в производство.

Юлия Алексееюк:

Получается, что после соревнований есть еще возможность и совершенствовать, доработать эту технику?

Сергей Жилич:

Абсолютно верно. Это, в общем-то, большое подспорье и, в общем-то, большое конкурентное преимущество.