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Какие новые вершины в планах у команды МАЗ-СПОРТавто, поделился директор по качеству предприятия

03 февраля 2025 19:25
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Сделано в Беларуси. Эту фразу с гордостью говорят жители нашей страны, подразумевая высокое качество продукции. Это бренд, который узнают и выбирают и у нас, и за рубежом. Это повод для гордости за страну. Александр Лукашенко вручил первые в истории суверенной Беларуси государственные знаки качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки. В чем рецепт успеха? 

С гостями ток-шоу «Большой город» поговорим о продукции со знаком «качества».

Какие новые вершины в планах у команды МАЗ-СПОРТавто, поделился директор по качеству предприятия-2

Юлия Алексееюк, ведущая ток-шоу:
Глава государства при посещении Минского автомобильного завода отметил, что команда МАЗ-СПОРТавто – это наша гордость и, в том числе, это реклама. Какие вершины планирует покорить спортсмены в ближайшее время?

Какие новые вершины в планах у команды МАЗ-СПОРТавто, поделился директор по качеству предприятия-4

Сергей Жилич, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – директор по качеству:
Прежде всего побеждать, побеждать и побеждать. Команда МАЗ-СПОРТавто действительно является нашей гордостью и в общем-то способствует как рекламе, так и узнаваемости бренда. Но я открою вам большой секрет, что реклама, соревнования – это только надводная часть айсберга. Ведь все сотрудники команды МАЗ-СПОРТавто, включая пилотов гоночных болидов, это работники МАЗа. И более того, скажу, все болиды созданы на Минском автомобильном заводе членами команды и обычными конструкторами, которые выпускают серийные образцы нашей техники. И мы наши новинки, наши какие-то наработки научно-технические испытываем там и потом внедряем их в производство.

Юлия Алексееюк:
Получается, что после соревнований есть еще возможность и совершенствовать, доработать эту технику?

Сергей Жилич:
Абсолютно верно. Это, в общем-то, большое подспорье и, в общем-то, большое конкурентное преимущество.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси

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