Книги со шрифтом Брайля презентовали в Витебске

Государственные и национальные символы, в формировании которых огромную роль играют традиции и менталитет – такие отличительные знаки есть у каждой страны. И знания о них должны быть доступны каждому. Книги «Символы суверенной Беларуси» и «Выборы в Беларуси. Коротко о главном», изданные шрифтом Брайля, презентовали в Витебской областной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издания подготовлены ЦИК при поддержке Министерства информации. В качестве подарка их уже получили молодые люди, которые впервые приняли участие в выборах. А сейчас ознакомиться со специальной литературой смогли люди с ограниченными возможностями. В презентации приняли участие 25 представителей организации БелТИЗ из областного центра, Орши, Полоцка и Лепеля.

Константин Ламчановский, председатель Витебской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

Это очень удобно, когда человек с инвалидностью по зрению может прочитать. Конкретно, символы Республики Беларусь. Здесь можно почитать и о гербе, и о флаге, и о символах, которые расположены на гербе, и описание флага. Это очень важно. Чтобы мы ни говорили, но когда человек сам читает, то ему это очень удобно, он это запоминает.

Книги переданы на хранение областной библиотеке. Здесь уверены, что литература будет высоко востребована у читателей.